بنزرت: إمضاء 6 إتفاقيات خصوصية للتكوين المستمر خلال يوم جهوي تحسيسي حول برامج وآليات التكوين المستمر

نظمت الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني ببنزرت، اليوم الخميس، بمقر ولاية بنزرت، يوما جهويا تحسيسيا حول برامج وآليات التكوين المستمر تحت شعار، "التكوين المستمر من أجل تطوير الكفاءات ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات"، تم خلاله إمضاء 06 إتفاقيات خصوصية للتكوين المستمر لفائدة حوالي 400 متكون من الشغالين عبر الدروس المسائية والرفع من الكفاءة والتكوين عن بعد.



وأمضيت الاتفاقيات الست بين الوحدة الجهوية للتكوين المستمر ببنزرت من جهة، وكل من المركز القطاعي للتكوين في اللحام والتركيب المعدني بمنزل بورقيبة، ومركز التكوين والتدريب المهني ببنزرت، ومركز التكوين والتدريب المهني بمنزل بورقيبة، وذلك بحضور لاكثر من 50 مؤسسة إقتصادية منتصبة بالجهة وممثلي المصالح الجهوية والإدارية ذات العلاقة والشركاء من المنظمات الجهوية وأعضاء المجلسين الجهوي و المحلي.



وبالمناسبة، أبرز المدير العام للمركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية زهير حمدي، أن الهدف الأساسي من هذا الملتقى هو تسليط الضوء على الأهمية الحيوية للتكوين المستمر كركيزة أساسية في تنمية الموارد البشرية على مستوى جهات البلاد ومنها ولاية بنزرت التي تعتبر من أولى الولايات في هذا الشأن.وأضاف أنّه بات من الضروري، وسط ما يشهده الاقتصاد من تطوّر تكنولوجي سريع وتحولات مستمرة، مواكبة هذه التغيرات من خلال تحسين وتطوير مهارات وقدرات العاملين في المؤسسات الاقتصادية، وهو ما عملت عليه الإدارة من خلال عديد البرامج والاليات المجددة ومنها تطبيقة "مالك" التي تندرج في اطار سياسة الدولة التونسية في مجال الرقمنة، وتتناغم مع الترابط البيني بين مختلف المصالح.ولفت إلى أنّه سيتم خلال شهر ديسمبر المقبل اصدار إعلان طلب العروض الخاص ببناء وحدة جهوية للمركز على ان تكون جاهزة خلال سنة 2026، بما سيمكن من مزيد الارتقاء بمنظومة التكوين المهني محليا وجهويا ووطنيا.من جهته، أشار والي بنزرت، سالم بن يعقوب، خلال إشرافه على فعاليات اليوم التحسيسي، إلى أهمية التعريف بمختلف الآليات والبرامج التي تضعها الدولة على ذمة الشركاء المهنيين والمؤسسات الاقتصادية، مثل آلية التسبقة على الأداء، وآلية حقوق السحب الفردي بالنسبة للمؤسسات، والجماعي بالنسبة للمنظمات، والترقية المهنية للشغالين، والدور المحوري والوطني الذي يضطلعون به في تحقيق معادلة النمو والاستثمار والتشغيل.واعتبر أن الاستثمار في التكوين المستمر يساهم بشكل مباشر في الرفع من كفاءة العاملين وتأهيلهم مهنياً لاستيعاب التقنيات الحديثة وأساليب العمل المتجددة، علاوة على دعم القدرة التنافسية للمؤسسات على الصعيدين الوطني والدولي، بما يعزز مكانة الجهة كقطب اقتصادي فاعل، ويساهم في تثبيت مواطن الشغل وضمان استمرارية المؤسسات في بيئة اقتصادية متغيرة.من جانبه، أفاد المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المستمر ببنزرت، حامد الضوافي، بأن الجهة باتت تحتل المرتبة الأولى في مجال التكوين على مستوى السحب الفردي، حيث صادقت اللجنة الجهوية المكلفة بالمصادقة على العمليات التكوينية خلال السنة الجارية على ما يزيد عن 480 عملية تكوينية لفائدة المؤسسات بأكثر من 3802 متكونا مشاركا، وبمبلغ جملي مصادق يفوق 781 الف دينار.كما أبرمت مصالح الوحدة الجهوية، في اطار برامج الترقية المهنية خلال السنة الجارية، ما لا يقل عن 7 اتفاقيات مع مؤسسات التعليم العالي بالجهة مع برمجة 16 اتفاقية خلال السنة المقبلة 2026، وفق نفس المصدر.وشهدت فعاليات اليوم التحسيسي تقديم عرض قيم شفع بنقاش مستفيض بين الحضور حول برامج وآليات التكوين المستمر ومنها آليتي حقوق السحب الفردي والتسبقة على الأداء، وبرنامج حقوق السحب الجماعي، وبرنامج الترقية المهنية والمدرسة المفتوحة للشغالين، علاوة على تقديم وتعريف تطبيقة "مالك".