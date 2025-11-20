ميزانية الدولة 2026: عدد من نواب الشعب ينتقدون غلق وزارة التربية لباب الحوار مع النقابات وتراجع جودة التعليم

وجّه عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، عشية اليوم الخميس، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2026، انتقادات لوزير التربية بسبب ما اعتبروه غلقا لباب الحوار مع نقابات التعليم، إضافة إلى تردّي جودة التعليم، وعدم تسوية الوضعيات المهنية الهشّة، وتنامي ظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية وغيرها من الإشكاليات المطروحة في القطاع.



التوتر الاجتماعي وتأثيره على استقرار المؤسسات التربوية



انتقادات لغياب الحوار وتطبيق القانون



تنفيذ الاتفاقيات واحترام التعهدات



التسوية المهنية والاكتظاظ المدرسي



الميزانية غير كافية والإصلاح ما يزال غائبا



الفجوة الرقمية وضعف التواصل داخل المدرسة



الغش في الامتحانات الوطنية: ظاهرة منظمة



شدّد النواب خلال مداخلاتهم على أن التوتر الاجتماعي أصبح ينعكس مباشرة على استقرار المؤسسات التربوية، داعين الوزارة إلى اعتماد مقاربة تفاوضية جدية تحفظ السلم المدرسية وتعيد بناء الثقة مع الإطار التربوي.انتقد النائب“رفض الوزارة فتح قنوات التفاوض مع النقابات التعليمية”، معتبرا “أن غياب الحوار يعمّق حالة الاحتقان ويعطي انطباعا بغياب الجدية في إدارة الملفات المهنية للمربين”.وأشار إلى أن المربين يطالبون بتطبيق القانون وأن غلق باب الحوار “يشكل عقابا جماعيا للمربين”. كما أشار إلى وجود “محسوبية” في تعيين مديري المؤسسات التربوية. ودعا إلى تسريع مشاريع الصيانة والتجهيز المتعثرة، معتبرا أن تحسين البنية التحتية شرط أساسي لاستعادة جودة التعليم.من جهتها، أثارت النائبةما اعتبرته “تملّصا” من تنفيذ الاتفاقيات الممضاة مع نقابات التعليم، مؤكدة أن “احترام التعهدات واجب أخلاقي وقانوني”. وتحدثت عن ملف الترقيات المهنية، مذكّرة بأن الوزارة لم تحترم تاريخ المفعول الإداري والمالي المتفق عليه.أما النائبفشدّد على ضرورة فتح حوار جدي مع نقابات التعليم، داعيا لتسوية وضعية النواب خارج قاعدة البيانات وتوضيح معايير مناظرة المرشدين التطبيقيين.كما ركّزت النائبةعلى تدهور ظروف العمل داخل المدرسة العمومية، مشيرة إلى الاكتظاظ الذي يصل إلى 40 تلميذا في بعض الأقسام، ما يدفع العائلات إلى التعليم الخاص.النائباعتبر أن الزيادة بـ 8% في ميزانية 2026 غير كافية مقارنة بحجم الإشكالات. وقال إن “السياسات المتبعة تقوم على الترقيع وليس الإصلاح العميق”.النائبةأثارت ضعف التواصل داخل المدرسة العمومية مع جيل رقمي بالكامل، معتبرة أن المناهج لم تواكب التحول التكنولوجي، وهو ما وسّع الهوّة بين التلاميذ والمدرسة العمومية ودفع نحو القطاع الخاص.من جانبه، تناول النائبمسألة الغش في الامتحانات الوطنية، مؤكدا أنها أصبحت “ظاهرة منظمة” تستعمل أجهزة إلكترونية وشبكات إجرامية. وانتقد تعطل أجهزة التشويش رغم اقتنائها منذ سنوات بتكاليف عالية، داعيا إلى فتح تحقيق حول عدم تشغيلها.