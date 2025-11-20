Babnet   Latest update 19:52 Tunis

ميزانية الدولة 2026: عدد من نواب الشعب ينتقدون غلق وزارة التربية لباب الحوار مع النقابات وتراجع جودة التعليم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691eefc0582ca0.57745985_ngkfmehpoqlij.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 20 Novembre 2025 - 18:12
      
وجّه عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، عشية اليوم الخميس، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2026، انتقادات لوزير التربية بسبب ما اعتبروه غلقا لباب الحوار مع نقابات التعليم، إضافة إلى تردّي جودة التعليم، وعدم تسوية الوضعيات المهنية الهشّة، وتنامي ظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية وغيرها من الإشكاليات المطروحة في القطاع.

التوتر الاجتماعي وتأثيره على استقرار المؤسسات التربوية


شدّد النواب خلال مداخلاتهم على أن التوتر الاجتماعي أصبح ينعكس مباشرة على استقرار المؤسسات التربوية، داعين الوزارة إلى اعتماد مقاربة تفاوضية جدية تحفظ السلم المدرسية وتعيد بناء الثقة مع الإطار التربوي.


انتقادات لغياب الحوار وتطبيق القانون

انتقد النائب حسن الجروعي “رفض الوزارة فتح قنوات التفاوض مع النقابات التعليمية”، معتبرا “أن غياب الحوار يعمّق حالة الاحتقان ويعطي انطباعا بغياب الجدية في إدارة الملفات المهنية للمربين”.

وأشار إلى أن المربين يطالبون بتطبيق القانون وأن غلق باب الحوار “يشكل عقابا جماعيا للمربين”. كما أشار إلى وجود “محسوبية” في تعيين مديري المؤسسات التربوية. ودعا إلى تسريع مشاريع الصيانة والتجهيز المتعثرة، معتبرا أن تحسين البنية التحتية شرط أساسي لاستعادة جودة التعليم.

تنفيذ الاتفاقيات واحترام التعهدات

من جهتها، أثارت النائبة ألفة المرواني ما اعتبرته “تملّصا” من تنفيذ الاتفاقيات الممضاة مع نقابات التعليم، مؤكدة أن “احترام التعهدات واجب أخلاقي وقانوني”. وتحدثت عن ملف الترقيات المهنية، مذكّرة بأن الوزارة لم تحترم تاريخ المفعول الإداري والمالي المتفق عليه.

التسوية المهنية والاكتظاظ المدرسي

أما النائب رضا الدلاعي فشدّد على ضرورة فتح حوار جدي مع نقابات التعليم، داعيا لتسوية وضعية النواب خارج قاعدة البيانات وتوضيح معايير مناظرة المرشدين التطبيقيين.

كما ركّزت النائبة نجلاء اللحياني على تدهور ظروف العمل داخل المدرسة العمومية، مشيرة إلى الاكتظاظ الذي يصل إلى 40 تلميذا في بعض الأقسام، ما يدفع العائلات إلى التعليم الخاص.

الميزانية غير كافية والإصلاح ما يزال غائبا

النائب علي زغدود اعتبر أن الزيادة بـ 8% في ميزانية 2026 غير كافية مقارنة بحجم الإشكالات. وقال إن “السياسات المتبعة تقوم على الترقيع وليس الإصلاح العميق”.

الفجوة الرقمية وضعف التواصل داخل المدرسة

النائبة نور الشبرّاك أثارت ضعف التواصل داخل المدرسة العمومية مع جيل رقمي بالكامل، معتبرة أن المناهج لم تواكب التحول التكنولوجي، وهو ما وسّع الهوّة بين التلاميذ والمدرسة العمومية ودفع نحو القطاع الخاص.

الغش في الامتحانات الوطنية: ظاهرة منظمة

من جانبه، تناول النائب حاتم اللباوي مسألة الغش في الامتحانات الوطنية، مؤكدا أنها أصبحت “ظاهرة منظمة” تستعمل أجهزة إلكترونية وشبكات إجرامية. وانتقد تعطل أجهزة التشويش رغم اقتنائها منذ سنوات بتكاليف عالية، داعيا إلى فتح تحقيق حول عدم تشغيلها.



