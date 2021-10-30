بطاقات ايداع بالسجن ضدّ سمير الطيب و 3 مسؤولين بوزارة الفلاحة

بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي اليوم السبت بطاقة ايداع بالسجن ضدّ وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب ووكيل شركة ورئيس لجنة تقييم العروض والمكلف بالحوكمة بوزارة الفلاحة وتحجير السفر على باقي المظنون فيهم.وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت بداية الأسبوع الجاري لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بسمير الطيب وسبعة مسؤولين من وزارة الفلاحة على ذمة الأبحاث.وبانتهاء فترة الاحتفاظ أمس الجمعة، تم جلب الموقوفين وإحالتهم على أنظار النيابة العمومية والتي وبعد إطلاعها على نتائج الأبحاث والتساخير قررت فتح تحقيق قضائي ضدهم.وتولى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث استنطاق جميع الموقوفين الثمانية واستمرت جلسات الاستنطاق الى حدود الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم السبت، ليقرر اثرها اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق أربعة متهمين ومن بينهم سمير بالطيب والابقاء على الأربعة الاخرين بحالة سراح مع تحجير السفر في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية .وكان بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس الصادر صباح اليوم السبت أكد ان الأبحاث لا تزال جارية في هذه القضية التي تمت احالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 29 اكتوبر 2021واضاف البلاغ انه تم فتح بحث تحقيقي ضدّ ثمانية موظفين بوزارة الفلاحة من اجل "استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره وللاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر المشار اليهما وقبول موظف عمومي لنفسه او لغيره بدون وجه حق سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة عطايا او وعودا بالعطايا او هدايا او منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه و ذلك بمقتضى عمل مخالف للاحكام التشريعية و الترتيبية الضامنة لحرية المشاركة و لتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية "اما البحث التحقيقي المتعلق بوكيل الشركة المنتفعة بالصفقة فقد تم فتحه من اجل "المشاركة في كل ذلك ويضاف له غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني " وفق ذات البلاغ