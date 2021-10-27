الرابطة... يتسلح بساطور ويهاجم المواطنين

Publié le Mercredi 27 Octobre 2021 - 09:26قراءة: 0 د, 20 ث
تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة أمس من القبض على عنصر اجرامي خطير محل 4 مناشير تفتيش ، متلبسا بسلب طالبة طب تحت التهديد بالاعتداء عليها بساطور خلال مرورها بجهة الرابطة ،بالتحري معه اعترف انه كان يهاجم المواطنين بجهة الرابطة بساطور ثم يفتك منهم اموالهم وهواتفهم الجوالة وانه سلب 4 مواطنين .

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.

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