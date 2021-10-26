بسيس: الرئيس أطلق الشعبوية من القمقم فعادت عليه وعلى نجلاء بودن



يمكن ملاحظة الصور الأصلية ملاحظة باب نات: الصورة التي اعتمد عليها ياسين هي صورة مركبةيمكن ملاحظة الصور الأصلية على هذا الرابط فرئيسة الحكومة لم تكن تحمل حقيبة

قال الناشط الإعلامي برهان بسيس في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث في إذاعة " الديوان اف ام" أن حديث البعض عن سعر حقيبة رئيسة الحكومة نجلاء بودن والذي يبلغ 8 آلاف دينار هو حديث شعبوي.وأضاف برهان بسيس " لكن الخطاب السياسي للرئيس وراء الشعبوية الذي أطلقها من القمقم فعادت عليه وعلى بودن".وتابع برهان بسيس " المعارضة تمارس نفس الشعبوية في الخطاب مضيفا " يكفي من تصيد الشخصيات السياسية".وقال بسيس " انتقاد نجلاء بودن بعد ان استقبلها نائب حاكم الرياض هو أمر شعبوي لان اغلب القيادات استقبلها نفس الشخصية السعودية".----------------------------------------------------------------