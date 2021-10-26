بسيس: الرئيس أطلق الشعبوية من القمقم فعادت عليه وعلى نجلاء بودن

قال الناشط الإعلامي برهان بسيس في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث في إذاعة " الديوان اف ام" أن حديث البعض عن سعر حقيبة رئيسة الحكومة نجلاء بودن والذي يبلغ 8 آلاف دينار هو حديث شعبوي.
وأضاف برهان بسيس " لكن الخطاب السياسي للرئيس وراء الشعبوية الذي أطلقها من القمقم فعادت عليه وعلى بودن".
وتابع برهان بسيس " المعارضة تمارس نفس الشعبوية في الخطاب مضيفا " يكفي من تصيد الشخصيات السياسية".
وقال بسيس " انتقاد نجلاء بودن بعد ان استقبلها نائب حاكم الرياض هو أمر شعبوي لان اغلب القيادات استقبلها نفس الشخصية السعودية".
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ملاحظة باب نات: الصورة التي اعتمد عليها ياسين هي صورة مركبة
يمكن ملاحظة الصور الأصلية على هذا الرابط فرئيسة الحكومة لم تكن تحمل حقيبة .
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وأضاف برهان بسيس " لكن الخطاب السياسي للرئيس وراء الشعبوية الذي أطلقها من القمقم فعادت عليه وعلى بودن".
وتابع برهان بسيس " المعارضة تمارس نفس الشعبوية في الخطاب مضيفا " يكفي من تصيد الشخصيات السياسية".
وقال بسيس " انتقاد نجلاء بودن بعد ان استقبلها نائب حاكم الرياض هو أمر شعبوي لان اغلب القيادات استقبلها نفس الشخصية السعودية".
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ملاحظة باب نات: الصورة التي اعتمد عليها ياسين هي صورة مركبة
يمكن ملاحظة الصور الأصلية على هذا الرابط فرئيسة الحكومة لم تكن تحمل حقيبة .
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