اتحاد الفلاحة يرفض التسعيرة الجديدة للبيض ... وهو سعر أقل من سعر التكلفة وفق رئيس الاتحاد

عبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، عن رفضهم للتسعيرة الجديدة للبيض التي أقرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وخلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس، أوضح عبد المجيد الزار، أن وزارة التجارة حددت هامش ربح بـ10 مي للبيع بالتفصيل و5مي للبيع بالجملة في حين لم تحدد أي هامش ربح للمنتج.
ولفت الزار إلى أن تكلفة البيضة الواحدة تقدر بـ225 مي وحسب التسعيرة الجديدة يقدر سعر البيضة بـ210 مي وهو ما سعر أقل من سعر التكلفة.
وشدد رئيس المنظمة الفلاحية على أنه لم يقع التشاور معهم بخصوص هذه التسعيرة مشيرا إلى أنهم مع التحكم في الأسعار لكن يجب في المقابل التحكم في أسعار الأعلاف.
هذا تساءل الزار عن مآل المنتج في ظل الخسائر التي سيتكبدها جراء هذا القرار وقال من يعمل في هذا القطاع سيتم دفعه للانسحاب.
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أعلنت أمس أنها قررت تحديد الأسعار القصوى وهوامش الربح عند توزيع مادتي البيض المعهد للاستهلاك والأسماك بداية من يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021.
وبينت الوزارة ، في بلاغ اصدرته الاحد ، ان هامش ربح تجارة الجملة لمادة البيض سيكون ب5 مليم/البيضة وهامش ربح التفصيل سيكون عند مستوى 10 مليم/ البيضة على ان تكون أسعار البيع القصوى للعموم عند مستوى 980 مليم للأربع بيضات في جميع الحالات.
وحددت الوزارة ،كذلك ، هوامش الربح الخام القصوى عند البيع بالتفصيل للأسماك ، بنسبة 30 بالمائة عندما تكون أسعار الشراء دون 5 د /الكلغ و 25 بالمائة إذا تجاوزت أسعار الشراء مبلغ 5 د/كلغ
وخلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس، أوضح عبد المجيد الزار، أن وزارة التجارة حددت هامش ربح بـ10 مي للبيع بالتفصيل و5مي للبيع بالجملة في حين لم تحدد أي هامش ربح للمنتج.
ولفت الزار إلى أن تكلفة البيضة الواحدة تقدر بـ225 مي وحسب التسعيرة الجديدة يقدر سعر البيضة بـ210 مي وهو ما سعر أقل من سعر التكلفة.
وشدد رئيس المنظمة الفلاحية على أنه لم يقع التشاور معهم بخصوص هذه التسعيرة مشيرا إلى أنهم مع التحكم في الأسعار لكن يجب في المقابل التحكم في أسعار الأعلاف.
هذا تساءل الزار عن مآل المنتج في ظل الخسائر التي سيتكبدها جراء هذا القرار وقال من يعمل في هذا القطاع سيتم دفعه للانسحاب.
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أعلنت أمس أنها قررت تحديد الأسعار القصوى وهوامش الربح عند توزيع مادتي البيض المعهد للاستهلاك والأسماك بداية من يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021.
وبينت الوزارة ، في بلاغ اصدرته الاحد ، ان هامش ربح تجارة الجملة لمادة البيض سيكون ب5 مليم/البيضة وهامش ربح التفصيل سيكون عند مستوى 10 مليم/ البيضة على ان تكون أسعار البيع القصوى للعموم عند مستوى 980 مليم للأربع بيضات في جميع الحالات.
وحددت الوزارة ،كذلك ، هوامش الربح الخام القصوى عند البيع بالتفصيل للأسماك ، بنسبة 30 بالمائة عندما تكون أسعار الشراء دون 5 د /الكلغ و 25 بالمائة إذا تجاوزت أسعار الشراء مبلغ 5 د/كلغ
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