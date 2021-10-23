أنس الحمايدي: لابد أن ننتهي من محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري‎‎

قال أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم السبت 23 أكتوبر 2021 أن جمعية القضاة ترفض محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، وذلك خلال حضوره ندوة علمية للجمعية.



وإجابة على سؤال مراسلة اذاعة موزاييك "هل نازعكم القضاء العسكري بعض صلاحياتكم؟"، قال الحمايدي ''طبعا فقد أحيلت عديد الملفات على القضاء العسكري منذ بدء الإجراءات الاستثنائية، وإن كان الظرف استثنائيا فإن طبيعة القضاء العسكري استثنائية بدورها ويجب أن ينحصر اختصاص القضاء العسكري في النظر في الجرائم العسكرية المرتكبة من قبل عسكريين أما الجرائم المدنية المرتكبة من مدنيين فهي مرجع نظر القضاء العدلي وهو القاضي الطبيعي لكل المدنيين".



وواصل الحمايدي القول:"لابد أن ننتهي من محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري!"



