الشابي: ما قاله المرزوقي لا يُعدّ تآمرا على أمن الدولة وسعيد ذاهب بالبلاد إلى 'المستنقع اللبناني'

سعيد ذاهب بالبلاد إلى 'المستنقع اللبناني' وأسقطنا في الهاوية

في تعليقه على تأجيل القمة الفرونكوفونية التي كانت ستنتظم في جزيرة جربة، وعلى تصريحات الرئيس السابق المنصف المرزوقي في قناة فرانس 24، اعتبر أحمد نجيب الشابي خلال استضافته في برنامج ''جاوب حمزة'' على اذاعة موزاييك أن ''هذه الأزمة لم تكن ستقع زمن حكم الباجي قائد السبسي، والقمة لم تكن لتؤجّل''.وعن موقفه من قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد سحب جواز السفر الديبلوماسي من الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، والدعوات لمحاكمته، قال ''التخوين أسلوب قديم مرّ عليه الزمن، أنا ضد محاكمة منصف المرزوقي، ما قاله لا يرتقي إلى التخابر على أمن الدولة.. هذا شكل من أشكال الاستبداد إن تواصل قضى على الديمقراطية''.وتابع ''ما قام به قيس سعيد خطوة إلى الأمام في تعميق الازمة''.كما انتقد الشابي قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وسلوكه السياسي، معتبرا أن تونس اليوم في قلب الهاوية، إذ قال ''الاسلاميو أوصلونا إلى شفى الهاوية، ونحن الآن نسقط في قلبها''.كما عبّر الشابي عن تشاؤمه من المستقبل في حال تواصل الحال على ما هو عليه، قائلا ''نضرب موعد مع التوانسة.. أسابيع قليلة ونلقاو رواحنا في "المستنقع اللبناني".وأوضح الشابي أنه لا يساند الإسلاميين، لكنه يدافع على تونس في كل مواقفه، وقال ''من مازال يتحدث عن 18 أكتوبر، اعتبرت 18 أكتوبر مات منذ 2007''. وتابع ''اليوم يجب أن نكون صفا وطنيا ضد انقلاب 25 جويلية.. يكفينا ارتخاء وتطبيع مع الانقلاب''. كما اعتبر أن قيس سعيد ''كانت له نزعة للانفراد بالسلطة من البداية'' وفق تعبيره.وأضاف ''رئيس الحكومة نجلاء بودن تستمد شرعيتها من رئيس الجمهورية المنقلب على الدستور، حتى أن البعض قال يا ليتها أقسمت على المرسوم 117 لا على الدستور".كما انتقد في سياق آخر موكب قيس سعيد يوم احياء عيد الجلاء في بنزرت قائلا ''موكبه بالسيارات و المدرعات ما يعجبش.. فيه برشا أبهة''. وشدد الشابي على أن تجربة قيس سعيد ستسقط. لأنها ''لا تملك مقومات البقاء''.