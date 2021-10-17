خلايا رعدية بأقصى الشمال ودرجات الحرارة في استقرار ..

Publié le Dimanche 17 Octobre 2021 - 07:32قراءة: 0 د, 24 ث
أكد المعهد الوطني للرصد الجوي وجود خلايا رعدية بأقصى الشمال مصحوبة بأمطار متفرقة يشمل محليا في الفترة الصباحية السواحل الشمالية للجمهورية.... ومن المنتظر آخر النهار أن يشمل تدريجيا كذلك السواحل الشرقية.

وتكون السماء قليلة السحب فمغيمة جزئيا مع تسجيل استقرار في بقية العناصر الجوية.
فتهب الرياح شمالية سرعتها عموما ضعيفة فمعتدلة ويكون البحر متموجا بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية
أما درجات الحرارة فتحافظ على استقرارها، إذ تتراوح القصوى منها بين 20 و25 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 24 و28 درجة ببقية المناطق..

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