الرئيس سعيّد: "من تآمر على تونس في الخارج يجب أن توجّه له تهمة التآمر على أمن الدولة"

Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 - 17:04قراءة: 1 د, 34 ث
وات - قال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، في مستهل كلمته لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، "إن من يتآمر على تونس في الخارج، يجب أن توجّه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج".

وأكّد الرئيس سعيّد، على أن "تونس دولة حرة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها، بعد توجّه البعض إلى الخارج"، وفق ما جاء في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لمؤسسة الرئاسة على موقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك).

وأضاف أن "من فعل ذلك، سيتم سحب جواز سفره الدبلوماسي منه"، في إشارة ضمنية إلى الرئيس الأسبق لتونس، منصف المرزوقي الذي كان دعا يوم الأحد 10 أكتوبر 2021، السلطات الفرنسية، إلى "عدم دعم الإنقلاب في تونس" والمقصود بالإنقلاب هنا هي التدابير الإستثنائية التي أعلن عنها الرئيس منذ 25 جويلية الماضي. كما عبّر المرزوقي عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد الثلاثاء الماضي، والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.

وقد طلب رئيس الجمهورية، من وزيرة العدل، بأن تفتح تحقيقا قضائيا في هذا الموضوع، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".

على صعيد آخر، أعلن رئيس الدولة في كلمته، أنه سيتم إصدار أمر بخصوص الحوار الذي سيتم في تونس، موضّحا أنه "لن يكون الحوار رقم ثلاثة (في تلميح للمسارين السابقين) وإنما سيكون الحوار مع الشباب والشعب وسيُستثنى منه من تواطؤوا مع عواصم أجنبية".

وقال في سياق متصل: "هذه القضية تونسية داخلية وهناك من يريد تدويلها"، متسائلا: "ماذا يعني أن توضع تونس في جدول أعمال برلمانات أجنبية؟، نحن نتعاون ولكن مع احترام السيادة وإرادة الشعب"، وذلك في إشارة إلى جلسة الإستماع التي تعتزم لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، عقدها اليوم الخميس، وستخصص لدراسة الأوضاع في تونس.

كما دعا رئيس الجمهورية، المسؤولين، إلى "العمل أكثر ورفع التحديات، مهما كانت، وكذلك وضع حد للتجاوزات، على خلفية الإنتماء لهذا الحزب أو ذاك".



Commentaires


13 de 13 commentaires pour l'article 234224

Observateur  (Canada)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 10h 41m |           
من كثرة ما شبع بماكلة القصر ، حناكو تنفخت و كثر عندو البص

Observateur  (Canada)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 03h 06m |           
معتوه كي الطير إلي يغني و جناحو يرد عليه

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 14 Octobre 2021 à 20h 58m |           
وماذا عن من تآمر على تونس في الداخل وخانها وعطل ساطاتها

Oceanus  ()  |Jeudi 14 Octobre 2021 à 20h 06m |           
La tunisie n appartient pas aux traitres qui ont detruit leurs pays tout le reste c est du blablabla pas plus.

Citoyenlibre  ()  |Jeudi 14 Octobre 2021 à 19h 34m |           
رتحنا من النهضه وأحزاب بو دورو ومن يلوج على كرسي ودزة كبيرة
الى الأمام يا رئيس

Citoyenlibre  ()  |Jeudi 14 Octobre 2021 à 19h 04m |           
Pas de pitié pour ces minables , parler encore de coup d etat ou putsch alors qu il est entrain d assainir le pays et les rouages de l'état .

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 14 Octobre 2021 à 18h 13m |           
Qu'on le veuille ou non, c'est une trahison de l'état passible des sanctions pénales très sévères.

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 14 Octobre 2021 à 17h 01m |           
هو لم يستجدي احدا بل دعا الى عدم مساندة الانقلاب وفاء لمبادئه وقيمه التي عرف بها منذ عشرات السنين وعرفه بها العالم واحترموه وقدروه من أجلها
ثم هل يعقل ان 80 دولة على رأسها فرنسا وكندا تقبل استجداء شخص وترفض دعوة رئيس الجمهورية بدون سبب وجيه
يمكن مغالطة شخص طول الوقت وبعض الناس بعض الوقت ولكن لا يمكن مغالطة كل الناس كل الوقت
ويقول البعض اكذب، اكذب ... حتى يصدقك الناس
وينسون ان الكاذب يحتقره الناس وينبذه الشرفاء

Sarramba  (Ukraine)  |Jeudi 14 Octobre 2021 à 16h 38m |           
يا جماعة، ذباب الأخ القائد معمّر الثّاني، من المدسوسين والمرتزقة والقوادة المأجورة مثل
"Oceanus " و "Charles"
خدّامة وبأسماء زَزُّو ولغة المستعمر الأبدي، والي زميمهم يلحس في كتافه ؟؟؟
حتى باب نات ما سلمش منهم
يِبْطَ شوية باش يعديوها على الأحرار والشرفاء والوطنيين

Sarramba  (Ukraine)  |Jeudi 14 Octobre 2021 à 16h 21m |           
ان كنت صا دقا، ابدأ بنفسك، بعد استنجادك بالسيسي وآل صهيون، ومليشياتهم الاجرامية ، التي لازالت تقمع في القصر وتحميك أنت وطغيانك وانقللابك من أبناء وطنك؟؟؟

Mnasbad  (Tunisia)  |Jeudi 14 Octobre 2021 à 15h 53m |           
Marzouki le plus honnête des tunisiens bon DIEU que des idiots.

Oceanus  ()  |Jeudi 14 Octobre 2021 à 15h 47m |           
C est pas suffisant il faut lui arreter le salaire et le passer a la justice militaire pour haute trahison.

Charles  ()  |Jeudi 14 Octobre 2021 à 15h 35m |           
Très bien
il faut aussi lui sucré ses indemnités
et faire cadeaux aux pauvres
ca va lui rappeler le temps de Bourguiba et ben Ali
au suivant
la tunisie aux tunisiens fidèles pas aux traitres



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