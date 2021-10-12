الدهماني: الرئيس وهو يعرض صور الصراعات في البرلمان اظهر مستوى هابط شوية

Publié le Mardi 12 Octobre 2021 - 10:47قراءة: 0 د, 36 ث
قال الناشط الإعلامي برهان بسيس في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" ان الصور التي عرضها الرئيس قيس سعيد في موكب أداء اليمين الدستورية هي محاولة لدغدغة مشاعر التونسيين وتذكيرهم بفترة ماضية.

وأضاف برهان بسيس " لكن في المقابل ليس هذا الأمر هو المهم لمواجهة الملفات الحارقة فالعديد من الدول المتقدمة ككوريا الجنوبية واليابان وسنغفورة شهدت برلماناتها نفس الشيء لكن هنالك عمل لإنقاذ البلاد وحكومات فاعلة".

وتابع بسيس " في الفترة المقبلة سيكون الرئيس وحكومته مسؤولان امام الشعب ولن تنفع تلك الصور".

من جانبها انتقدت المحامية سنية الدهماني عرض الرئيس لصور الخلافات في البرلمان قائلة " مستوى هابط شوية"

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