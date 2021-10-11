بسيس: المرزوقي ليس وحده من يدعو الى التدخل الأجنبي لكن الفرق ان الآخرين يقولون ذلك في السر

قال الإعلامي برهان بسيس في مداخلة في برنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" ان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي تجاوز كل الحدود بدعوته فرنسا الى التدخل في الشأن الداخلي التونسي مضيفا " هذا خطر احمر".
وأضاف برهان بسيس " مشاكلنا السياسية نقوم بحلها داخليا دون دعوة اي طرف خارجي مضيفا " المرزوقي عبارة واحد حط صبعو في عينو لكن في الحقيقة ليس هو فقط من يدعو الى هذا التدخل لكن الفرق ان الآخرين يقولون ذلك في السر".
بدورها انتقدت المحامية سنية الدهماني دعوة المرزوقي قائلة " المرزوقي كان رئيس خر طر" متابعا " من يطالب بعدم دعم قيس سعيد يعني وقف الدعم الاقتصادي لتونس وبالتالي فان المرزوقي لا يهمه تجويع الشعب التونسي".
المرزوقي ينفى
وكان المنصف المرزوقي نفى في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ما تردد حول دعوة فرنسا للتدخل في شؤون تونس مضيفا " قلت انه على الفرنسيين عدم دعم الانقلاب".
وكتب المرزوقي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " يعملون بمقولة مبدأ الدعاية النازية "اكذبوا اكذبوا، لا بد ان يبقى شيء من اكاذيبكم"
وتابع "قلت على الفرنسيين عدم دعم الانقلاب. استمعوا للفيديو ولا تستمعوا للهذيان والأكاذيب.
قبل إعطائي دروس في الوطنية ليقارن الناس بين تاريخي وتاريخ "أحدهم"
ولا بد لليل ان ينجلي"
وأضاف برهان بسيس " مشاكلنا السياسية نقوم بحلها داخليا دون دعوة اي طرف خارجي مضيفا " المرزوقي عبارة واحد حط صبعو في عينو لكن في الحقيقة ليس هو فقط من يدعو الى هذا التدخل لكن الفرق ان الآخرين يقولون ذلك في السر".
بدورها انتقدت المحامية سنية الدهماني دعوة المرزوقي قائلة " المرزوقي كان رئيس خر طر" متابعا " من يطالب بعدم دعم قيس سعيد يعني وقف الدعم الاقتصادي لتونس وبالتالي فان المرزوقي لا يهمه تجويع الشعب التونسي".
المرزوقي ينفى
وكان المنصف المرزوقي نفى في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ما تردد حول دعوة فرنسا للتدخل في شؤون تونس مضيفا " قلت انه على الفرنسيين عدم دعم الانقلاب".
وكتب المرزوقي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " يعملون بمقولة مبدأ الدعاية النازية "اكذبوا اكذبوا، لا بد ان يبقى شيء من اكاذيبكم"
وتابع "قلت على الفرنسيين عدم دعم الانقلاب. استمعوا للفيديو ولا تستمعوا للهذيان والأكاذيب.
قبل إعطائي دروس في الوطنية ليقارن الناس بين تاريخي وتاريخ "أحدهم"
ولا بد لليل ان ينجلي"
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 233970