بسيس: غلق قناة الزيتونة مرتبط بتصعيد خطاب القناة ضد قيس سعيد

قال الإعلامي برهان بسيس في مداخلة ببرنامج "الراف ماغ" الذي يبث على اذاعة الديوان ان تطبيق الهايكا للقانون ممكن أن يكون مرتبط أساسا بالإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.وأضاف برهان بسيس " قرار غلق الزيتونة يأتي بسبب تصعيد الخطاب من قبل القناة في مواجهة الرئيس قيس سعيد متابعا " الأمر ليس اعتباطي ووسائل الإعلام الأجنبية تناولت الأمر كأنه حد من حرية التعبير".وتابع بسيس " القرار قانوني لا يمكن التشكيك فيه ولكن توقيت التنفيذ فيه كثير من الشكوك" مضيفا " الأمر يأتي بعد اعتقال الإعلامي عامر عياد".وكانت قوات الأمن نفّذت يوم الأربعاء قرار حجز معدّات لقناة "الزّيتونة " ... ووفق عضو الهايكا سكينة عبد الصمد فان قناة "الزيتونة" لم تلتزم بكرّاس الشروط و بالمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.من جهتها اوردت قناة الزيتونة على صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان "قوات الامن معززة بأعضاء من الهايكا اقتحمت استوديوهات التصوير لقناة الزيتونة "