تنفيذ قرار ''الهايكا'' بغلق قناة الزيتونة

اعلنت قناة الزيتونة في تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع الفايسبوك، اليوم الأربعاء، ان قوات الأمن معززة بأعضاء من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري'' الهايكا'' إقتحموا استوديوهات التصوير وقاموا باتلاف التجهيزات.وفي اتصال اذاعة شمس آف آم بمصدر من"الهايكا"، اكدت انها اتخذت قرار بغلق قناة الزيتونة باعتبارها قناة غير قانونية وتبث دون اجازة.واضاف ذات المصدر، انها ليست المرة الاولى التي تتخذ فيها ''الهايكا'' قرار مماثل، لافتا النظر إلى أنه تم توجه مراسلة للقناة للتوقف التلقائي عن البث لكنها لم تمتثل.وقال إن هذا الإجراء يندرج ضمن مواصلة الهيئة لمحاربتها البث دون إجازة والتصدي للقنوات غير القانونية.