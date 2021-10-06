سنية الدهماني: يكفي من تقسيم الناس حسب معتقداتهم ولباسهم ... والتقريطة محلاها

Publié le Mercredi 06 Octobre 2021 - 09:28قراءة: 0 د, 47 ث
قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة ببرنامج " راف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" ان تصريح وزير الخارجية الأسبق احمد ونيس بخصوص المحجبات و" التقريطة" غير مقبول.

وأضافت " هذا التصريح فيه تقسيم واضح للتونسيين وللتونسيات وهو سيزيد من حالة التفرقة المجتمعية والتفرقة حسب الفكر واللباس".

من جانبه قال الإعلامي برهان بسيس أن فكرة الاستقطاب التي طرحها احمد ونيس غير مقبولة وكلمة " بنات بورقيبة" هي للتفرقة.

وقال بسيس ان بعض النخب لم تفهم ان بورقيبة في النهاية كان يريد توحيد المجتمع وليس تقسيمهم.


يذكر أن وزير الخارجية السابق أحمد ونيس رحّب الخميس 30 سبتمبر، بتكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد لنجلاء بودن لتشكيل الحكومة القادمة.
وصرح بأن هناك موجة من الاستحسان في تونس وخارج تونس باختيار المهندسة نجلاء بودن الذي قال انها تشرّف تونس لأنها بنت بورقيبة ولا تضع لا تقريطة ولا حجاب ولا نقاب حسب تعبيره...




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