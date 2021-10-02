منصّة Trust News تنشر فيديو حصيلة عام من الأخبار الزائفة رصدها الموقع

Publié le Samedi 02 Octobre 2021 - 10:59قراءة: 0 د, 54 ث
احتفت منصة "تراست نيوز " المختصة في صحافة التدقيق والتحري يوم أمس 01 أكتوبر 2021 بـ الذكرى الأولى لتأسيسها.
وقد نشرت المنصة طيلة سنة أكثر من 1700 مقال بالإضافة لحوالي 120 فيديو.

وتمنى فريق عمل "تراست نيوز " أن يكون وفّق في تصحيح الأخبار الزائفة وإنارة الرأي العام مؤكدا مواصلة العمل من أجل محاربة كل أشكال التضليل في مواقع التواصل الاجتماعي و الوسائل الإعلامية و المواقع الالكترونية.


يذكر أن مؤسسات الإعلام العموميَة (التلفزة التونسية، الإذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء) أطلقت منذ سنة منصَة رقميَة للصحفي والمواطن خاصَة بتفنيد الأخبار الزائفة والمعطيات المغلوطة المتداولة على مواقع الشبكات الاجتماعيَة وبعض المدوّنات بهدف التصدَي لتفشّي الأخبار الزائفة والإشاعات الرامية إلى التأثير على سير العمليَة الانتخابيَة وتضليل الرأي العام.

كما أطلقت مبادرات خاصة مثل مبادرة موقع "نواة" و"بيزنس نيوز" ومنصة "فالصو"، التي تتحرى حول الأخبار الكاذبة على صفحات التواصل الاجتماعي ، وتجربة "الهايكا" مع مؤسسات الإعلام العمومي في 2019 ، وآخرها منصة "تونس تتحرى " ، التي أعلنت نقابة الصحفيين عن انطلاقها في جوان الماضي..




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233448



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

السبت 02 أكتوبر 2021 | 25 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:29 18:03 15:29 12:16 06:15 04:49
Babnet
28°
Babnet28°Babnet% 47:الرطــوبة
تونــسBabnet21°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2133°-2235°-2429°-2327°-21
  • Avoirs en devises
    21572,6

  • (1 oct)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,29404 DT        1$ =2,82114 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 oct)   1134,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive