منصّة Trust News تنشر فيديو حصيلة عام من الأخبار الزائفة رصدها الموقع

احتفت منصة "تراست نيوز " المختصة في صحافة التدقيق والتحري يوم أمس 01 أكتوبر 2021 بـ الذكرى الأولى لتأسيسها.
وقد نشرت المنصة طيلة سنة أكثر من 1700 مقال بالإضافة لحوالي 120 فيديو.
وتمنى فريق عمل "تراست نيوز " أن يكون وفّق في تصحيح الأخبار الزائفة وإنارة الرأي العام مؤكدا مواصلة العمل من أجل محاربة كل أشكال التضليل في مواقع التواصل الاجتماعي و الوسائل الإعلامية و المواقع الالكترونية.
يذكر أن مؤسسات الإعلام العموميَة (التلفزة التونسية، الإذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء) أطلقت منذ سنة منصَة رقميَة للصحفي والمواطن خاصَة بتفنيد الأخبار الزائفة والمعطيات المغلوطة المتداولة على مواقع الشبكات الاجتماعيَة وبعض المدوّنات بهدف التصدَي لتفشّي الأخبار الزائفة والإشاعات الرامية إلى التأثير على سير العمليَة الانتخابيَة وتضليل الرأي العام.
كما أطلقت مبادرات خاصة مثل مبادرة موقع "نواة" و"بيزنس نيوز" ومنصة "فالصو"، التي تتحرى حول الأخبار الكاذبة على صفحات التواصل الاجتماعي ، وتجربة "الهايكا" مع مؤسسات الإعلام العمومي في 2019 ، وآخرها منصة "تونس تتحرى " ، التي أعلنت نقابة الصحفيين عن انطلاقها في جوان الماضي..
وقد نشرت المنصة طيلة سنة أكثر من 1700 مقال بالإضافة لحوالي 120 فيديو.
وتمنى فريق عمل "تراست نيوز " أن يكون وفّق في تصحيح الأخبار الزائفة وإنارة الرأي العام مؤكدا مواصلة العمل من أجل محاربة كل أشكال التضليل في مواقع التواصل الاجتماعي و الوسائل الإعلامية و المواقع الالكترونية.
يذكر أن مؤسسات الإعلام العموميَة (التلفزة التونسية، الإذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء) أطلقت منذ سنة منصَة رقميَة للصحفي والمواطن خاصَة بتفنيد الأخبار الزائفة والمعطيات المغلوطة المتداولة على مواقع الشبكات الاجتماعيَة وبعض المدوّنات بهدف التصدَي لتفشّي الأخبار الزائفة والإشاعات الرامية إلى التأثير على سير العمليَة الانتخابيَة وتضليل الرأي العام.
كما أطلقت مبادرات خاصة مثل مبادرة موقع "نواة" و"بيزنس نيوز" ومنصة "فالصو"، التي تتحرى حول الأخبار الكاذبة على صفحات التواصل الاجتماعي ، وتجربة "الهايكا" مع مؤسسات الإعلام العمومي في 2019 ، وآخرها منصة "تونس تتحرى " ، التي أعلنت نقابة الصحفيين عن انطلاقها في جوان الماضي..
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