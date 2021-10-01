برهان بسيس لأحمد ونيس: ما هذا العقل العنصري البذيء ؟!التقريطة تشرفك وتعرفك

Publié le Vendredi 01 Octobre 2021 - 08:10قراءة: 0 د, 59 ث
هاجم الخميس 30 سبتمبر، الاعلامي برهان بسيس وزير الخارجية السابق أحمد ونيس يسبب تصريحه بخصوص المكلفة بتسيير الحكومة نجلاء بودن التي قال مرحبا بتسميتها بأنها ابنة بورقيبة بلا تقريطة ولا حجاب ولا نقاب.

وقال بسيس مخاطبا ونيس "يا سي احمد ونيس، توة النقاب ونقولو بنات ابو مصعب الزرقاوي و محمدبن عبد الوهاب متع السعودية، والحجاب نقولو بنات القرضاوي و الغنوشي ومرسي وقطر واردوغان وحسن البنا والسيد قطب ، اي والتقريطة علاش تعاير فيهم انهم ما يكونوش توانسة، التقريطة تشرفك و تعرفك، هاذيكة الي رباتنا وربات ملاين توانسة بعد الاستقلال وقبلو، لا تقل عليها المرا الي شعرها عريان لا تزيد عليها.....
ما هذا العقل العنصري البذئ؟".

وعلق بسيس قائلا " كلما غرق الفكر الظلامي المتطرف وفقد بريقه الا ويأتيه بعض أدعياء كنيسة الحداثة في تونس ليمدوا له بغباءهم حبل العودة إلى السطح من جديد".

يذكر أن وزير الخارجية السابق أحمد ونيس رحّب الخميس 30 سبتمبر، بتكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد لنجلاء بودن لتشكيل الحكومة القادمة.
وصرح بأن هناك موجة من الاستحسان في تونس وخارج تونس باختيار المهندسة نجلاء بودن الذي قال انها تشرّف تونس لأنها بنت بورقيبة ولا تضع لا تقرسطة ولا حجاب ولا نقاب حسب تعبيره.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 233384

Lechef  (South Africa)  |Vendredi 01 Octobre 2021 à 08h 33m |           
Parmi les rares occasions où Bseis dit ce qu'il faut dire .
En fait, l'interprétation des têtes vides ou pleine ne dépendent pas de ce qu'on met dessus pour une femme ou un homme . En conséquence, la remarque de Wneiss sur tenue vestimentaire n'a aucun sens et entre dans la rubrique des futilités .

Kamelwww  ()  |Vendredi 01 Octobre 2021 à 07h 28m |           
@ Bseies
إركن على جنب يا متخلف، يا عبد سيدك بن علي المخلوع.
لا يحق لمتملق متحذلق أن يعطي الدروس لمن يفوقه حرية ومكانة.
فاقد الشيء لا يعطيه.



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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