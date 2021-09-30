ربيع بودن يعلق على تعيين نجلاء بودن: مبروك لشعب WIWWW‎‎ ببنت العم

علّق الناشط الافتراضي ربيع بودن على تعيين رئيس الجمهورية قيس سعيّد لنجلاء بودن رئيسة للحكومة التونسية الجديدة.
WIWWWوهنأ ربي بودن قائلا " مبروك لبنت العم ولشعب ال
ومنذ أن أعلن عن تكليف نجلاء بودن ربط رواد مواثع التواصل الاجتماعي بينها وبينها الناشط الافتراضي ربيع بودن الذي تفاعل على طريقته مع التعيين.
WIWWWوهنأ ربي بودن قائلا " مبروك لبنت العم ولشعب ال
ومنذ أن أعلن عن تكليف نجلاء بودن ربط رواد مواثع التواصل الاجتماعي بينها وبينها الناشط الافتراضي ربيع بودن الذي تفاعل على طريقته مع التعيين.
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