ربيع بودن يعلق على تعيين نجلاء بودن: مبروك لشعب WIWWW‎‎ ببنت العم

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 11:10قراءة: 0 د, 16 ث
علّق الناشط الافتراضي ربيع بودن على تعيين رئيس الجمهورية قيس سعيّد لنجلاء بودن رئيسة للحكومة التونسية الجديدة.

WIWWWوهنأ ربي بودن قائلا " مبروك لبنت العم ولشعب ال

ومنذ أن أعلن عن تكليف نجلاء بودن ربط رواد مواثع التواصل الاجتماعي بينها وبينها الناشط الافتراضي ربيع بودن الذي تفاعل على طريقته مع التعيين.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 233325

Maximelinoss  (Tunisia)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 11h 11m |           
مطيحنا بيهم \مع الطاد الساكنة \

Observateur  (Canada)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 11h 11m |           
خبر تافه كتفاهة من ذكر فيه



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الخميس 30 سبتمبر 2021 | 23 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:32 18:06 15:31 12:16 06:14 04:48
Babnet
28°
Babnet28°Babnet% 44:الرطــوبة
تونــسBabnet22°
6.69 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2228°-2128°-2231°-2133°-24
  • Avoirs en devises
    21590,5

  • (29 sept)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,29404 DT        1$ =2,82114 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 sept)   1185,4 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive