ربيع بودن يعلق على تعيين نجلاء بودن: مبروك لشعب WIWWW‎‎ ببنت العم

علّق الناشط الافتراضيعلى تعيين رئيس الجمهورية قيس سعيّد لنجلاء بودن رئيسة للحكومة التونسية الجديدة.WIWWWوهنأ ربي بودن قائلا " مبروك لبنت العم ولشعب الومنذ أن أعلن عن تكليف نجلاء بودن ربط رواد مواثع التواصل الاجتماعي بينها وبينها الناشط الافتراضي ربيع بودن الذي تفاعل على طريقته مع التعيين.