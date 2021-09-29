مبروك كورشيد: لا يكفى أن تكون امرأة حتى يهلٌل لهذا التعين... طريقها سيكون صعبا ولو كانت مجرد أمرأة تنفيذ

وصف الأربعاء 29 سبتمبر النائب مبروك كورشيد رئيسة الحكومة التي تم تكليفها نجلاء بودن ب " مجرد أمرأة تنفيذ".وقال مبروك كورشيد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك " لا يكفى ان تكون امرأة حتى يهلٌل لهذا التعين ، مضيفا " يجب ان نعرف من هي السيدة بودن حتى نحكم لها او عليها والتونسيون لا يعرفونها".وختم مبروك كورشيد تدوينته " طريقها سيكون صعبا ولو كانت مجرد أمرأة تنفيذ".يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كلف اليوم الأربعاء ، نجلاء بودن بتشكيل حكومة،على أن يتم ذلك في أقرب الآجال.واضاف بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ان هذا التكليف ياتي عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه.