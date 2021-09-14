كشف مساعد وكيل الجمهورية و الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سوسة 2 علي عبد المولى لباب نات اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2022 ان قاضي التحقيق المتعهد بما يعرف بقضية ''شركة الإنتاج بالقلعة الكبرى" قرر بالاحتفاظ بشقيقة صاحب الشركة بعد أن كانت في حالة سراح ليصل لذلك عدد المحتفظ بهم 7 اشخاص من بينهم اعلامية وجهت لهم تهم الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب احد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة .
الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة ... الإحتفاظ بشقيقة صاحب شركة الانتاج بالقلعة الكبرى
En continu
.
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 | 7 صفر 1443
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:58
|18:30
|15:47
|12:22
|06:01
|04:33
|
30°
|32°
|% 51
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
3.09 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|32°-24
|37°-25
|38°-26
|39°-27
|34°-26
- Avoirs en devises
20208,8
(14 sept)
- Jours d'importation
125
- 1 € = 3,29804 DT 1$ =2,79647 DT
- Solde Compte du Trésor (14 sept) 1558,2 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(1 932 790) وزارة الصحة: تسجيل 17 وفاة و13.03
( 63 674) الجزائر: نقل الشقيقين القروي من ت
( 38 026) قضية فسفاط قفصة: اصدار 3 بطاقات
( 36 281) هذا ما قرره القضاء في حق سمير الوا
( 36 089) الإبقاء على النائب عن الدستوري الح
( 35 593) المرزوقي: ''طارت السكرة و حضرت الم
( 34 393) حي النصر ... البومات صور لفتيات و
( 34 186) "قضية شركة انستالينغو": فتح بحث
( 33 168) جريمة باردو : الأب ليس هو القاتل
( 32 926) كورشيد: عندي معصرة والاف اشجار الز
( 29 285) سعيد الخزامي: أبلغت السلطات بمخطط
( 28 955) مقدم الاخبار بالقناة الوطنية طيب ب
( 27 119) شوقي الطبيب يؤكد وجود لوبيات تسعى
( 26 686) المحكمة الابتدائية بزغوان: تمكين ص
( 26 571) الرئيس سعيد يمدد تدابير 25 جويلية
( 25 956) ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
( 25 510) فيديو اليوم: مصطافون يلقون القبض ع
( 25 296) صحيفة الأنوار: إسرائيل وتركيا وا
( 24 264) رئيس الجمهورية: من يتحدثون عن خارط
( 23 005) العوينة: إيقاف شاب متورط في جريمة
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 232385