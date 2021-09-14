الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة ... الإحتفاظ بشقيقة صاحب شركة الانتاج بالقلعة الكبرى

Publié le Mardi 14 Septembre 2021 - 18:04 قراءة: 0 د, 29 ث
كشف مساعد وكيل الجمهورية و الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سوسة 2 علي عبد المولى لباب نات اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2022 ان قاضي التحقيق المتعهد بما يعرف بقضية ''شركة الإنتاج بالقلعة الكبرى" قرر بالاحتفاظ بشقيقة صاحب الشركة بعد أن كانت في حالة سراح ليصل لذلك عدد المحتفظ بهم 7 اشخاص من بينهم اعلامية وجهت لهم تهم الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب احد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة .

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