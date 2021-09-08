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بين حدائق قرطاج والوردية... تستعين بخطيبها وتنهب محل مؤجرها ليلا

Publié le Mercredi 08 Septembre 2021 - 08:34قراءة: 0 د, 42 ث
باب نات - تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بحدائق قرطاج واعوان مركز الامن الوطني بحدائق قرطاج من القبض على فتاة استعانت بعشيقها ونهبت محل مؤجرها ليلا .

وكان منطلق الابحاث في القضية على إثر تقدم صاحب محل لبيع الأجهزة الإلكترونية بشكاية مفادها تعرض محله الكائن بجهة حدائق قرطاج إلى سرقة13 حاسوب محمول من داخله وبانطلاق الابحاث ، و بمزيد التحري تم حصر الشبهة في فتاة تعمل لدى المتضرر كبائعة،و بإستشارة النيابة العمومية تمت مداهمة و تفتيش منزل المظنون فيها الكائن بجهة الوردية حيث تم حجز المسروقات و الإطاحة بالمظنون فيها التي كانت تتأهب لمغادرة المنزل و الإختباء بولاية أخرى و بإقتيادها لمقر الفرقة و بتعميق الأبحاث معها إعترفت بما نسب إليها و صرحت بأنها قامت بعملية السرقة بمشاركة خطيبها وللغرض تم نصب كمين محكم له أمكن من خلاله الإيقاع به.

باستشارة النياية العمومية اذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر بحث في الغرض.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 232028

Vivelatunisie  ()  |Mercredi 08 Septembre 2021 à 10h 01m |           
بداية جيدة لإنشاء عصابة متكونة من الأم و الأب ثم الأبناء و الأحفاد لاحقا



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