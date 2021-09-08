بين حدائق قرطاج والوردية... تستعين بخطيبها وتنهب محل مؤجرها ليلا

باب نات -





تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بحدائق قرطاج واعوان مركز الامن الوطني بحدائق قرطاج من القبض على فتاة استعانت بعشيقها ونهبت محل مؤجرها ليلا .وكان منطلق الابحاث في القضية على إثر تقدم صاحب محل لبيع الأجهزة الإلكترونية بشكاية مفادها تعرض محله الكائن بجهة حدائق قرطاج إلى سرقة13 حاسوب محمول من داخله وبانطلاق الابحاث ، و بمزيد التحري تم حصر الشبهة في فتاة تعمل لدى المتضرر كبائعة،و بإستشارة النيابة العمومية تمت مداهمة و تفتيش منزل المظنون فيها الكائن بجهة الوردية حيث تم حجز المسروقات و الإطاحة بالمظنون فيها التي كانت تتأهب لمغادرة المنزل و الإختباء بولاية أخرى و بإقتيادها لمقر الفرقة و بتعميق الأبحاث معها إعترفت بما نسب إليها و صرحت بأنها قامت بعملية السرقة بمشاركة خطيبها وللغرض تم نصب كمين محكم له أمكن من خلاله الإيقاع به.باستشارة النياية العمومية اذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر بحث في الغرض.