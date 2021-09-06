عماد الحمامي: لدي ثقة كبيرة في الرئيس قيس سعيد

قال القيادي المجمّد في حركة النهضة عماد الحمامي ان ثقته كبيرة في رئيس الجمهورية قيس سعيّد باعتبار ثبات مواقفه وقيمه ونظافة يده واستقامته.واضاف الحمامي في مداخلة عبر امواج راديو "ديوان" أنه على الرغم من وجهات النظر المختلفة إلا أن الجميع متفق على الخطوة الأولى وهي اختيار رئيس حكومة وفريقا حكوميا في القريب العاجل.وأوضح الحمامي أنه في صورة ما توجه إليه قيس سعيّد بدعوة سيذهب قائلا "هذا شرف لي" مضيفا "أن أبناء تونس هم الوحيدون المخولون لتحديد مستقبل البلاد".