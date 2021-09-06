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عماد الحمامي: لدي ثقة كبيرة في الرئيس قيس سعيد

Publié le Lundi 06 Septembre 2021 - 19:49قراءة: 0 د, 25 ث
قال القيادي المجمّد في حركة النهضة عماد الحمامي ان ثقته كبيرة في رئيس الجمهورية قيس سعيّد باعتبار ثبات مواقفه وقيمه ونظافة يده واستقامته.
واضاف الحمامي في مداخلة عبر امواج راديو "ديوان" أنه على الرغم من وجهات النظر المختلفة إلا أن الجميع متفق على الخطوة الأولى وهي اختيار رئيس حكومة وفريقا حكوميا في القريب العاجل.

وأوضح الحمامي أنه في صورة ما توجه إليه قيس سعيّد بدعوة سيذهب قائلا "هذا شرف لي" مضيفا "أن أبناء تونس هم الوحيدون المخولون لتحديد مستقبل البلاد".



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 231964

Sarramba  ()  |Mardi 07 Septembre 2021 à 09h 13m |           
الطّيور على أمثالها تقع

Maximelinoss  (Tunisia)  |Mardi 07 Septembre 2021 à 08h 32m |           
الطمع في السلطة يعمل....ازحف على بطنك كالثعبان لعل قيس يعينك رئيس حكومة....تبا لك خلناك راجل شريف....الطمع وقطع الرقبة متحاذين...ولن تصل الى مبتغاك لانك تتلون كالحرباء ولا اظن ان قيس غبي الى درجة انه يثق فيك

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 06 Septembre 2021 à 20h 09m |           
لم يوضح الحمامي متى وجدت لديه هذه الثقة قيل 25 جويلية ام بعده
ثم لماذا لم يعبر عنها في حينها

MZAWWAR  (Canada)  |Lundi 06 Septembre 2021 à 19h 32m |           
Wallah lé ta7chem. tu étais un inconnu, tu es devenu ministre sans aucun résultat. Tu as exploité ton poste pour terminer ton doctorat. tu as affirmé que tous les médicaments étaient disponibles alors que c'était une rupture de stock. et maintenant tu t'affiches comme un vrai traitre de ton boss ghanouchi et tu soutiens un président mahboul dekhil fi 7it. tu as le syndrome de stockholms, t7ib chkoun ychalb9ek



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