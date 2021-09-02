رئيس الجمهورية يستقبل عميد المحامين وممثلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 بقصر قرطاج، إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، وبشير العبيدي، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة.وقد تعذّر على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تلبية الدعوة الموجّهة لها لحضور هذا اللقاء بسبب ارتباطات نقابية داخل تراب الجمهورية.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, شدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء، مجدّدا التأكيد على أنه ثابت في التزامه القوي بالمواصلة في نفس النهج وعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه.كما بيّن رئيس الجمهورية بأنه لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها ومواطناتها، مذكّرا بأنه سيقع التصدي بالقانون للفاسدين ولكل من يحاول العبث بالدولة والمتاجرة بأوضاع الشباب وبتطلعاتهم إلى الشغل والحرية والكرامة.وكانت بعض الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، عبّرت عن رفضها للاعتداءات الأمنية على مجموعة من الشباب والصحفيين والمحامين، خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية انتظمت مساء أمس الأربعاء بالعاصمة، للمطالبة "بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية" كما أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "التعامل الأمني مع الصحفيين عند تغطيتهم لهذه الوقفة".