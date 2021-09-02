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وصول مستلزمات طبية ووحدات اختبار سريع لفيروس كورونا ممنوحة من اليونان

Publié le Jeudi 02 Septembre 2021 - 18:21قراءة: 0 د, 15 ث
تلقت تونس، اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، مستلزمات طبية ووحدات اختبار سريع لفيروس كورونا ممنوحة من اليونان في إطار مساهمتها في دعم جهود بلادنا في مواجهة جائحة كوفيد-19.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, تم تسليم هذه المعدات بحضور علي مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة و القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة اليونان بتونس.

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