وصول مستلزمات طبية ووحدات اختبار سريع لفيروس كورونا ممنوحة من اليونان

تلقت تونس، اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، مستلزمات طبية ووحدات اختبار سريع لفيروس كورونا ممنوحة من اليونان في إطار مساهمتها في دعم جهود بلادنا في مواجهة جائحة كوفيد-19.



ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, تم تسليم هذه المعدات بحضور علي مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة و القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة اليونان بتونس.



