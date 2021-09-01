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استطلاع امرود: 82 بالمائة ينوون التصويت لقيس سعيد و81 بالمائة يؤيدون التمديد في الاجراءات الاستثنائية

Publié le Mercredi 01 Septembre 2021 - 15:52قراءة: 0 د, 46 ث
كشف ستطلاع للرأي قامت به مؤسسة امرود كونسيلتينغ، في الفترة التي تتراوح بين 27 و30 أوت، أن 37 بالمائة من المستجوبين ينوون التصويت للحزب الدستوري الحر في حال تم تنظيم انتخابات تشريعية.
واكد الاستطلاع أن 30 بالمائة ينوون التصويت ""لحزب قيس سعيد''، و18 بالمائة أجابوا بأنهم ينوون التصويت لحركة النهضة. في حين لم يصرح 69 بالمائة بنوايا تصويتهم.
وبسؤالهم عن نوايا تصويتهم في الانتخابات الرئاسية في حال تم تنظيمها قريبا، أجاب 82 بالمائة بنيّتهم التصويت لقيس سعيد، وهي نسبة كانت في حدود 44 بالمائة في شهر جوان.
وأجاب 3 بالمائة فقط بأنهم ينوون التصويت لعبير موسي، بعد أن كانت هذه النسبة 14 بالمائة في شهر جوان.
كما افاد نفس الاستطلاع ان أن 81 بالمائة من المستجوبين يساندون التمديد في التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية.
وقد أظهر الاستطلاع أن 55 بالمائة من المستجوبين يشعرون بالقلق على مستقبل البلاد بعد هذه الاجراءات.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 231652

Maximelinoss  (Tunisia)  |Mercredi 01 Septembre 2021 à 15h 27m |           
تكذب امرود



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