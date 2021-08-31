النائبة عن النهضة فريدة العبيدي تسقط دعواها ضد ياسين العياري بتهمة القذف والاساءة للغير والادعاء بالباطل

أعلنت الثلاثاء 31 أوت، النائبة عن حركة النهضة فريدة العبيدي عن اسقاطها دعوى سبق لها أن تقدمت بها ضد النائب ياسين العياري من اجل القذف والنميمة ونسبة امر غير قانوني لموظف غير عمومي او شبهه وجريمة العنف السياسي وجريمة الاساءة للغير عبر الشبكات العمومية والاتصالات والادعاء بالباطل.
وقالت العبيدي ان قرارها إسقاط الدعوي يأتي في ظل تغير الظروف والمعطيات مشيرة الي أنها سلمت كتب الاسقاط الى محاميه.
وكان النائب ياسين العياري اعلن في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك في جويلية 2020 انه يملك معلومات ومعطيات جديدة حول ملفات فساد لمؤسسة مارسك الدنماركية في تونس.
واتهم ياسين العياري فتحي الجبنوني زوج النائبة عن حركة النهضة فريدة العبيدي بالتورط في الملف مشيرا الى انه تحصل وثيقة " سري للغاية" بخصوص هذا الملف.
وقالت العبيدي ان قرارها إسقاط الدعوي يأتي في ظل تغير الظروف والمعطيات مشيرة الي أنها سلمت كتب الاسقاط الى محاميه.
وكان النائب ياسين العياري اعلن في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك في جويلية 2020 انه يملك معلومات ومعطيات جديدة حول ملفات فساد لمؤسسة مارسك الدنماركية في تونس.
واتهم ياسين العياري فتحي الجبنوني زوج النائبة عن حركة النهضة فريدة العبيدي بالتورط في الملف مشيرا الى انه تحصل وثيقة " سري للغاية" بخصوص هذا الملف.
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