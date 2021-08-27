رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية: حل المجالس البلدية البلدية قرار غير دستوري وضرب لمسار الحكم المحلي

اكد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ورئيس بلدية رواد (ولاية اريانة) عدنان بوعصيدة في تصريح له اليوم الجمعة ان "سعي البعض للتاثيرعلى رئيس الجمهورية قيس سعيد لحل المجالس البلدية وتعويضها بتنسيقيات او نيابات خصوصية في ظل الاجراءات الاستنثائية القائمة قرار غير دستوري ويمثل ضربا مباشرا لمسار الحكم المحلي في البلاد" .



واعتبر بوعصيدة ان من "يقدمون انفسهم خبراء في الحكم المحلي حاليا هم بذاتهم من استفادوا طيلة السنوات الفارطة من مسار اللامركزية عبر المشاركة في الدورات التكوينية والمؤتمرات الوطنية والدولية والحصول على المنح والهبات ضمن التمشي القائم لتركيز مقومات الحكم المحلي" لافتا الى ان "مسار الحكم المحلي عرف العديد من الصعوبات بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة الرامية في اغلبها الى تعطيل عمل المجالس البلدية من خلال التباطئ في تحويل الاعتمادات المالية ونقص الموارد البشرية وعدم دعمها للرصيد العقاري للبلديات وفق ما ورد بمجلة الجماعات المحلية".



واضاف عدنان بوعصيدة في هذا الصدد ان "البلديات المنتخبة حققت في معظمها نتائج مشرفة ولامست انشطتها مشاغل المواطن في العيش في بيئة سليمة رغم الصراعات التي شابت العديد من المجالس البلدية بسبب الولاءات الحزبية وفساد البعض منها".

وذكر عدنان بوعصيدة "بخطورة العودة الى الوراء عبر تعيين رئيس بلدية من قبل وزير الداخلية الامر الذي لا يضمن باي حال من الاحوال حقوق الافراد والجماعات ويعد ضربا لمصداقية اعمال المجالس البلدية وشفافية معاملاتها وبرامجها ".

هذا ودعا رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية رئيس الجمهورية الى "عدم المس بالمجالس البلدية المنتخبة نظرا للتاثيرات السلبية السياسية والاجتماعية والقضائية على السير العادي للبلديات خدمة للمواطن الذي يتطلع الى العيش الكريم وتفادي الفوضى بالجهات في حال تم انهاء العمل بالمجالس البلدية المنتخبة التي تمثل احد اهم ركائز الديمقراطية المحلية.



