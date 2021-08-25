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سامي الطاهري: الاتحاد مصر على ضرورة إنهاء الفترة الإستثنائية ومتمسك بخارطة الطريق

Publié le Mercredi 25 Août 2021 - 13:38قراءة: 0 د, 41 ث
قال الأربعاء 25 أوت، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن المنظمة الشغيلة متمسكة بخارطة طريق لما بعد المرحلة الاستثنائية رغم استهزاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد من ذلك.

وأكد الطاهري في حوار لصحيفة المغرب على ضرورة الإعتماد على خارطة طريق يختارها الشعب أو رئيس الجمهورية تحت أي مسمى والمهم هو الإعلان عن تمش واضح ومحدد لا الإعتماد على قرارات كل نهار ونهارو.

وأضاف الطاهري أن البقاء في هذه الوضعيات أي التدبير الإستثنائية يمكن أن تؤدي إذا طالت مدتها إلى ثقب أسود يبتلع كل شيء وشدد في الآن نفسه على أن ذلك لا يعني أبدا العودة إلى ما قبل 25 جويلية ، مشيرا الى ان الوضع الاستثنائي من المفروض قد ادى مهمته الى حد الان و خاصة انه اراحنا من عبء مجلس النواب و من المشهد السياسي المبتذل.



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