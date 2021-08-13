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عدد المسجلين للتلقيح يوم الأحد يتجاوز مليون شخص وسيتلقون اليوم SMS لاعلامهم بالموعد

Publié le Vendredi 13 Août 2021 - 08:47قراءة: 0 د, 51 ث
أكدت عضو الحملة الوطنية للتلقيح والمستشارة في ديوان وزير الصحة، رافلة تاج، أن كل شخص أُصِيب بكورونا يتلقى التلقيح بعد 3 أشهر على الأقل .

وأضافت رافلة تاج خلال مداخلتها، صباح اليوم الجمعة 13 أوت 2021، على اذاعة شمس أن اللجنة الوطنية للتلقيح قد تقوم بمراجعة هذه المدة.

وشددت أنه لن يتم تلقيح أس شخص أصيب بالفيروس ولم يتجاوز الـ3 أشهر وذلك إلى حين مراجعة التوصيات من قبل الللجنة.


عدد المسجلين للتلقيح يوم الأحد يتجاوز مليون شخص وسيتلقون اليوم SMS لاعلامهم بالموعد


كما أفادت رافلة تاج، أن عدد المسجلين لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في اليوم الثاني من التلقيح المكثف المبرمج الأحد المقبل تجاوز المليون شخص.

وأوضحت رافلة تاج أن المعنيين بالتلقيح يوم الأحد 15 أوت 2021 سيتلقون اليوم رسائل قصيرة.

وشددت على ضرورة التزام جميع المقبلين بالتوقيت المحدد بالرسائل القصيرة حتى يقع تفادي الاكتظاظ ولإجراء العملية في أفضل الظروف.

وأشارت تاج إلى أنه سيتم استعمال لقاح جونسن آند جونسن للطلبة والتلاميذ ولقاح موديرنا لبقية المواطنين المعنيين بالتلقيح يوم الأحد.



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