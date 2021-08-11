   M Kacem - يا بنت المدينة  

عمر صحابو : 25 جويلية ميلاد شرعية تاريخية جديدة

Publié le Mercredi 11 Août 2021 - 09:37قراءة: 0 د, 35 ث
قال الناشط السياسي عمر صحابو ان قيس سعيد قام بانقلاب يوم 25 جويلية لكنه انقذ الدولة التونسية من الانهيار و استجاب لمطالب الشعب الذي انتفض .
و اضاف صحابو ان تونس صارت تسير مثل العطرية و لم تعد دولة ، و ذكر ان الازمة بلغت مداها لما سافر الغنوشي و رفيق عبد السلام و علي الكعلي و هشام المشيشي الى قطر طلبا للمال لكن القطريين رفضوا طلبهم بسبب التنافر بين السلطات في تونس .

و قال أيضا أن النهضة تتحمل مسؤولية ما اسماه عشرية الدمار و يجب ان تحاسب ،، و رفض صحابو دعوات الحوار او عودة البرلمان و دعا الى دستور و نظام انتخابي جديدين مع عرضهما على الاستفتاء الشعبي .



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230600



En continu

Toutes les news

الأربعاء 11 أوت 2021 | 2 1 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:53 19:17 16:11 12:31 05:33 03:56
42°
42°% 19:الرطــوبة
تونــس32°
1.54 كم/س
:الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
42°-3240°-3036°-2835°-2735°-27
  • Avoirs en devises
    19461,4

  • (9 aout)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,29133 DT        1$ =2,78883 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 aout)   541,9 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة