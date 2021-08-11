عمر صحابو : 25 جويلية ميلاد شرعية تاريخية جديدة

قال الناشط السياسي عمر صحابو ان قيس سعيد قام بانقلاب يوم 25 جويلية لكنه انقذ الدولة التونسية من الانهيار و استجاب لمطالب الشعب الذي انتفض .و اضاف صحابو ان تونس صارت تسير مثل العطرية و لم تعد دولة ، و ذكر ان الازمة بلغت مداها لما سافر الغنوشي و رفيق عبد السلام و علي الكعلي و هشام المشيشي الى قطر طلبا للمال لكن القطريين رفضوا طلبهم بسبب التنافر بين السلطات في تونس .و قال أيضا أن النهضة تتحمل مسؤولية ما اسماه عشرية الدمار و يجب ان تحاسب ،، و رفض صحابو دعوات الحوار او عودة البرلمان و دعا الى دستور و نظام انتخابي جديدين مع عرضهما على الاستفتاء الشعبي .