الشاهد: منذ 25 جويلية والمافيا وتوابعها في حالة هلع شديد

الشاهد: جزء من الحرب ضد الفساد يكمن في القضاء على ميليشيات ’’الفايسبوك’’ والشركات التي تقف وراءها

نشر مساء يوم السبت رئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك بــعنوان ’’منذ 25 جويلية والمافياوتوابعها في حالة هلع شديد والجميع لاحظ عودة الجوقة من جديد’’واستنكــر الشاهد وفق نص التدوينة الأكاذيب والاشاعات التي اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي والتضليل الاعلامي ,بهدف ممارسة عملية تحيل جديدة على الشعب التونسي، تماما مثل ما حصل في انتخابات 2019، عبر إغراقه بسيل من الاشاعات يصبح من الصعب معها التمييز بين الحقيقة و الكذب .وأشار الشاهد الى أن حرب التشويه والثلب بدأت منذ أن أطلق هو الحرب ضد الفساد عندما كان رئيسا للحكومة ولم تتوقف منذ ذلك الحين.و تابع قائلا ’’الحقيقة أن الجوقة تتمتع بخيال واسع حيث تتراوح الإشاعات والأكاذيب من تحجير سفر يصدر بجريدة يومية يتم تكذيبه من الناطق الرسمي للقطب القضائي إلى الإستيلاء على هبة سعودية عبر شركة وهمية ( !! forbi) وصولا إلي محاولة اسقاط طائرة ركاب مدنية عندما كنت رئيسا للحكومة بحسب تعبيره’’.وقال الشاهد ’’الإشاعات والتحريض والتشويه سيطال كل من يحارب الفساد، مشددا على أن جزء من الحرب ضد الفساد يمر حتما عبر القضاء على ميليشيات الفايسبوك والشركات التي وراءها و مموليها بالمليارات، نظرا لكونها نغصت حياة التونسين بالكذب و الاشاعات وضربت معنوياتهم وثقتهم في بلادهم و عرقلت كل محاولات الإصلاح بتزييف وعي الناس و تقسيم المجتمع.وختم قائلا ’’ أنا خدمت بلادي طيلة سنوات بكل جهد وقوة وصبر واليوم مازلت مواصل في دعم بلادي من موقعي ولست معنيا أو أسعى إلى أي منصب’’ .