سعيد: 'لا مجال لقمح مُسرطن... ولا مجال لأي حوار مُسرطن'

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الخميس 05 أوت 2021، أنه لم يتم اعتقال أي شخص من أجل رأيه.وشدد رئيس الدولة خلال لقائه بشير الكثيري، الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، على أنه لم يتم المساس بالحقوق والحريات، محذرا من أي محاولة للعبث بقوت التونسيين.وقال سعيد إنه لا مجال للعبث لا بقوت التونسيين ولا بكرامتهم ولا بحريتهم.وأفاد أن كل من يحاول القيام بذلك سيُطبق عليه القانون.وأكد رئيس الجمهورية أنه لا مجال للتفريط في أي حبة قمح أو شعير، وذلك خلال استقباله بشير الكثيري، الرئيس المدير العام لديوان الحبوب.وقال رئيس الدولة إنه لا مجال لما حصل سابقا بخصوص توريد القمح المسرطن من الخارج.وفي هذا السياق قال قيس سعيد، إنه لا مجال لقمح مسرطن ولا مجال لأي حوار مسرطن أو حوار به خلايا مسرطنة وفق تعبيره، مبينا أنه لاحوار إلا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب.وكشف رئيس الجمهورية أن هناك من يعبث بالحبوب ومشتقاتها وهناك من يعبث بالخبز اليومي للتونسيين ويفكر في المس به.واعتبر سعيد أن المس بقوت التونسيين هو خيانة عظمى للشعب وللوطن، وصرّح قائلا خبز وماء ولا عودة أبدا للوراء.