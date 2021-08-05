الطبوبي: لا نعلم اليوم من سنخاطب.. "سيد الوزير" أو "سيد الموكّل"

شدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس على استقلالية القرار الوطني في تونس في علاقة بالخارج ودول المحاور، مردفا بالقول في تصريح لاذاعة "الجوهرة أف أم":"لدينا ثقة في قيادات هذا البلد لمعرفة اتجاه بوصلته عند تعديلها".



وفي تعليقه على التطورات السياسية التي تشهدها تونس منذ 25 جويلية 2021، دعا الطبوبي رئيس الجمهورية الى الكشف عن خارطة طريق واضحة وتعيين رئيس حكومة وفريق حكومي يتم التعامل معه بشكل واضح ومباشر، معلقا بالقول: "نحن اليوم لا نعلم من سنخاطب .. سيد الوزير أو سيد الموكّل.. هذه مصطلحات جديدة علينا.. والتسيير أصبح بالوكالة.."، وذلك في تعليقه على تعيينات قررها مؤخرا رئيس الجمهورية لمكلفين لتسيير عدد من الوزارات.



وعن موقف الاتحاد، أوضح الطبوبي ان هناك غموضا في المشهد السياسي حاليا وأن المنظمة الشغيلة ستحدد موقفها على ضوء خارطة الطريق التي طلبتها من رئيس الجمهورية، معتبرا في المقابل أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية كانت ضرورية بعد انزلاقات خطيرة شهدتها البلاد موضحا أنه عند الاختلاف يمكن الرجوع الى الشعب صاحب التفويض في اشارة الى انتخابات مبكرة.

يشار الى أن هذه التصريحات جاءت على هامش اشرافه اليوم على ذكرى أحداث 5 أوت 1947 بصفاقس.



