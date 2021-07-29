الغنوشي: مستعدون لأيّ تنازلات من أجل إعادة الديمقراطية

أبدى رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي استعداد حزبه لتقديم أي تنازلات من أجل إعادة الديموقراطية، قائلا "الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة"، وذلك في مقابلة مع وكالة فرانس برس يوم الخميس 29 جويلية 2021.ودعا الغنوشي إلى حوار وطني في البلاد، وذلك بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد تولّيه السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النوّاب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.وأكّد رئيس حركة النهضة أنه في حال لم يقع التوصّل إلى اتفاق حول الحكومة القادمة وعرضها على البرلمان ''فسيدعو الشارع للدفاع عن ديموقراطيته والتحرّك لرفع الأقفال على مجلس نواب الشعب".