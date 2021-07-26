حدائق قرطاج يسقط اسنان شقيقه الأصغر ويهدد والدته بالقتل بسكين

تمكن أعوان وإطارات منطقة الامن الوطني بحدائق قرطاج من القبض على شاب محل 6 مناشير تفتيش تسبب في اسقاط اسنان شقيقه الأصغر كما حاول قتل والدته بسكين بعد أن هشم لها اثاث منزلها بجهة سيدي داود ،واعترف المهتم انه اقدم على ذلك بسبب رفض والدته تمكينه من المال .





باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في شأنه لاحالته على القضاء لمحاكمته من اجل ما نسب اليه من تهم.



