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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية

Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 - 21:07قراءة: 0 د, 6 ث
اعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الاحد 25 جويلية 2021 ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية و الأمنية

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 229748

Cartaginois2011  ()  |Dimanche 25 Juillet 2021 à 20h 29m |           
هل لهذا النوع من الاجتماعات طابع قانوني؟؟اذا كان الجواب لا،فمن مسؤولية رئيس الحكومة ان يتصرف

Ryan81  ()  |Dimanche 25 Juillet 2021 à 20h 28m |           
من يلعب بالنار سيحترق بها , لن يكون هناك سيناريو مصري إما الصندوق أو الحرب الأهلية



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