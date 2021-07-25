اعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الاحد 25 جويلية 2021 ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية و الأمنية
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية
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