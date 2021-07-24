الطرابلسي يؤكد ضرورة دعم التعاون مع مختلف الأطراف لتسريع الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا

أشرف وزير الصحة بالنيابة السيد محمد الطرابلسي اليوم السبت 24 جويلية 2021 على جلسة عمل ضمت الإطارات العليا والمديرين العامين بالوزارة خصصت لتدارس عدد من المواضيع المتعلقة بالتسريع في وتيرة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 وضمان توفير مادة الأكسجين بالمؤسسات الإستشفائية بالكميات اللازمة إلى جانب دعم جاهزية القطاع الصحي تحسبا لتطور الوضع الوبائي لهذه الجائحة.وقد أكد الوزير خلال الجلسة على الدور الريادي والمحوري لوزارة الصحة في مجابهة جائحة كوفيد-19 مشيدا بالجهود المضنية التي ما فتئت تبذلها الإطارات الإدارية والصحية بمختلف الأسلاك لتمكين المنظومة الصحية الوطنية من الصمود والإستجابة لمتطلبات المرحلة.كما شدد الوزير على ضرورة توحيد وتعزيز الجهود على المستوى المركزي والجهوي ومزيد إحكام التنسيق ودعم التعاون مع مختلف الأطراف وفي مقدمتها الصحة العسكرية للتسريع وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح وتحصين الشعب التونسي ضد وباء كورونا مبرزا إمكانية بلوغ الأهداف المرجوة وذلك بتطعيم 100 ألف مواطن يوميا ضمن رزنامة طموحة وقابلة للتنفيذ توقيا من ظهور سلالات وموجات جديدة من هذا الوباء.وبخصوص تأمين توفر مادة الأكسجين بمختلف المؤسسات الإستشفائية أكد السيد محمد الطرابلسي على ضرورة إيجاد مخزون إستراتيجي لهذه المادة الحيوية تلبية لكل الإحتياجات القادمة مبرزا أهمية مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لتركيز التجهيزات اللازمة بكل المستشفيات من إجل تأمين التزود بمادة الأكسجين.ومن جهة أخرى دعا وزير الصحة بالنيابة الإطارات العليا بالوزارة وكافة المشرفين على الإدارات المركزية والجهوية إلى مزيد بذل الجهود وملازمة اليقظة قصد تأمين إستمرارية المرفق العمومي للصحة ودعم جاهزية المؤسسات الصحية لمجابهة كل الطوارئ والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المسداة للمواطنين والإحاطة والتكفل بالمرضى.