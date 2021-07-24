الطرابلسي يؤكد ضرورة دعم التعاون مع مختلف الأطراف لتسريع الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا

أشرف وزير الصحة بالنيابة السيد محمد الطرابلسي اليوم السبت 24 جويلية 2021 على جلسة عمل ضمت الإطارات العليا والمديرين العامين بالوزارة خصصت لتدارس عدد من المواضيع المتعلقة بالتسريع في وتيرة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 وضمان توفير مادة الأكسجين بالمؤسسات الإستشفائية بالكميات اللازمة إلى جانب دعم جاهزية القطاع الصحي تحسبا لتطور الوضع الوبائي لهذه الجائحة.
وقد أكد الوزير خلال الجلسة على الدور الريادي والمحوري لوزارة الصحة في مجابهة جائحة كوفيد-19 مشيدا بالجهود المضنية التي ما فتئت تبذلها الإطارات الإدارية والصحية بمختلف الأسلاك لتمكين المنظومة الصحية الوطنية من الصمود والإستجابة لمتطلبات المرحلة.
كما شدد الوزير على ضرورة توحيد وتعزيز الجهود على المستوى المركزي والجهوي ومزيد إحكام التنسيق ودعم التعاون مع مختلف الأطراف وفي مقدمتها الصحة العسكرية للتسريع وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح وتحصين الشعب التونسي ضد وباء كورونا مبرزا إمكانية بلوغ الأهداف المرجوة وذلك بتطعيم 100 ألف مواطن يوميا ضمن رزنامة طموحة وقابلة للتنفيذ توقيا من ظهور سلالات وموجات جديدة من هذا الوباء.
وبخصوص تأمين توفر مادة الأكسجين بمختلف المؤسسات الإستشفائية أكد السيد محمد الطرابلسي على ضرورة إيجاد مخزون إستراتيجي لهذه المادة الحيوية تلبية لكل الإحتياجات القادمة مبرزا أهمية مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لتركيز التجهيزات اللازمة بكل المستشفيات من إجل تأمين التزود بمادة الأكسجين.
ومن جهة أخرى دعا وزير الصحة بالنيابة الإطارات العليا بالوزارة وكافة المشرفين على الإدارات المركزية والجهوية إلى مزيد بذل الجهود وملازمة اليقظة قصد تأمين إستمرارية المرفق العمومي للصحة ودعم جاهزية المؤسسات الصحية لمجابهة كل الطوارئ والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المسداة للمواطنين والإحاطة والتكفل بالمرضى.
وقد أكد الوزير خلال الجلسة على الدور الريادي والمحوري لوزارة الصحة في مجابهة جائحة كوفيد-19 مشيدا بالجهود المضنية التي ما فتئت تبذلها الإطارات الإدارية والصحية بمختلف الأسلاك لتمكين المنظومة الصحية الوطنية من الصمود والإستجابة لمتطلبات المرحلة.
كما شدد الوزير على ضرورة توحيد وتعزيز الجهود على المستوى المركزي والجهوي ومزيد إحكام التنسيق ودعم التعاون مع مختلف الأطراف وفي مقدمتها الصحة العسكرية للتسريع وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح وتحصين الشعب التونسي ضد وباء كورونا مبرزا إمكانية بلوغ الأهداف المرجوة وذلك بتطعيم 100 ألف مواطن يوميا ضمن رزنامة طموحة وقابلة للتنفيذ توقيا من ظهور سلالات وموجات جديدة من هذا الوباء.
وبخصوص تأمين توفر مادة الأكسجين بمختلف المؤسسات الإستشفائية أكد السيد محمد الطرابلسي على ضرورة إيجاد مخزون إستراتيجي لهذه المادة الحيوية تلبية لكل الإحتياجات القادمة مبرزا أهمية مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لتركيز التجهيزات اللازمة بكل المستشفيات من إجل تأمين التزود بمادة الأكسجين.
ومن جهة أخرى دعا وزير الصحة بالنيابة الإطارات العليا بالوزارة وكافة المشرفين على الإدارات المركزية والجهوية إلى مزيد بذل الجهود وملازمة اليقظة قصد تأمين إستمرارية المرفق العمومي للصحة ودعم جاهزية المؤسسات الصحية لمجابهة كل الطوارئ والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المسداة للمواطنين والإحاطة والتكفل بالمرضى.
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