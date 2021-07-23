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الاعتداء على طبيبين بمستشفى الياسمينات: القبض على المشتبه به الثاني

Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 - 23:08قراءة: 0 د, 27 ث
أكد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس والناطق الرسمي باسمها، عمر حنيّن لاذاعة موزاييك، أن الوحدات الأمنية تمكنت ظهر يوم الجمعة 23 جويلية 2021 من إلقاء القبض على المشتبه به الثاني في واقعة الاعتداء على طبيبين بمستشفى الياسمينات ببن عروس.

وأضاف حنيّن أن النيابة العمومية أصدرت إذنا بالاحتفاظ بالمظنون فيه الثاني على ذمة الأبحاث وإحالته على أنظارها يوم الاثنين القادم لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا بناء على نتائج تلك الأبحاث.


وجدير بالتذكير بأن المظنون فيه الأول كان تقرر أمس الخميس التمديد في الاحتفاظ به لفترة إضافية على ذمة الأبحاث.



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