   Ali Riahi - نهارك زين  

في يوم عرفة، أمين محفوظ يتقيّأ: كسرولنا ريوسنا بالتكبير في المساجد.

Publié le Lundi 19 Juillet 2021 - 23:02 قراءة: 1 د, 12 ث
أثار الاثنين 19 جويلية، استاذ القانون الدستوري أمين محفوظ جدلا واسعا بسبب تدوينته التي عبر فيها عن استيائه من التكبير في المساجد بجهة بوحسينة من ولاية سوسة في يوم عرفة.

وتقيأ محفوظ قائلا "بوحسينة، سوسة،الآن: تكبير بدون انقطاع باستعمال مضخمات الصوت في المساجد = كسرولنا راسنا أين رئيس البلدية الذي يسهر على راحة المتساكنين وسكينتهم ؟".
وعلق النشطاء قائلين " يحير في إسمو فماش ما تسبو شخصية عامة باش يلعب دور الضحية و يخرج في الإعلام يسمعنا بكائياته على الديمقراطية و الحرية ....ربي يشفي كل مريض..يكب سعد العلم إلي يخرج تفكير كيف هكا... اكثروا من الدعاء والتهليل والتكبير والتحميد".




"قلقك التكبير استاذ؟ احسبوا عرس... ليلة و تتعدى! احترام الاقليات واجبة في الديمقراطيات الناشئة الي كيفنا!"



"الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر، الله أكبر ، زيد أقراها بعد ماسمعتها"



"بطبيعتها الشواطن تتقلق من أصوات التكبير"



"سمله عليك و على راحتك ، خاصة إنت عالم كبير ياسر لازم يطفوا ضو البلدية من س18 ، و ما يخرج حد يدور ، و لا افراح ولا شيء ، باش تفيقلنا بكري تكمل البحوث متاعك و تنفع الناشئة و الباحثين ، خاصة إختصاصك مفقود في العالم الكل و بلا بيك توفى الدنيا"



"نخبة مريضة مريضة شاذة متعالية على شعبها منبتة مهزومة في داخلها خاوية كل مناها مناكفة عقيدة الأغلبية.تصطاد لحظات توحد الأمة حول ما يجمعها.لبث سمومها وتنغيص فرحتها بالمشترك....تلك اسمى اهداف هذه النخبة"



"الحمد لله اننا بلد إسلامي وإلا راهي الكناءس كسرولنا ريوسنا بأجراسهم"



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 229485

Tresor  (Tunisia)  |Lundi 19 Juillet 2021 à 22h 23m |           
هذا الرّهط مستعدّ لبيع أقرب الناس إليه وحتّى التّنازل عن عرضه لأسياده اليهود من أجل منصب أو ترقية وبعض المكاسب المادية . ملّا جيعان

Sly  (Tunisia)  |Lundi 19 Juillet 2021 à 22h 16m |           
أحسن حاجة ما حطيتوش منظرو ....
هذا اللي ما يتسمّاش السبونسر متاع الاخشيدي



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