في يوم عرفة، أمين محفوظ يتقيّأ: كسرولنا ريوسنا بالتكبير في المساجد.

أثار الاثنين 19 جويلية، استاذ القانون الدستوري أمين محفوظ جدلا واسعا بسبب تدوينته التي عبر فيها عن استيائه من التكبير في المساجد بجهة بوحسينة من ولاية سوسة في يوم عرفة.
وتقيأ محفوظ قائلا "بوحسينة، سوسة،الآن: تكبير بدون انقطاع باستعمال مضخمات الصوت في المساجد = كسرولنا راسنا أين رئيس البلدية الذي يسهر على راحة المتساكنين وسكينتهم ؟".
وعلق النشطاء قائلين " يحير في إسمو فماش ما تسبو شخصية عامة باش يلعب دور الضحية و يخرج في الإعلام يسمعنا بكائياته على الديمقراطية و الحرية ....ربي يشفي كل مريض..يكب سعد العلم إلي يخرج تفكير كيف هكا... اكثروا من الدعاء والتهليل والتكبير والتحميد".
وتقيأ محفوظ قائلا "بوحسينة، سوسة،الآن: تكبير بدون انقطاع باستعمال مضخمات الصوت في المساجد = كسرولنا راسنا أين رئيس البلدية الذي يسهر على راحة المتساكنين وسكينتهم ؟".
وعلق النشطاء قائلين " يحير في إسمو فماش ما تسبو شخصية عامة باش يلعب دور الضحية و يخرج في الإعلام يسمعنا بكائياته على الديمقراطية و الحرية ....ربي يشفي كل مريض..يكب سعد العلم إلي يخرج تفكير كيف هكا... اكثروا من الدعاء والتهليل والتكبير والتحميد".
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