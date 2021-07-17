Ooredoo تمنح 1 جيغابايت إنترنيت للمسجلين الجدد عبر الارسالية القصيرة في منظومة إيفاكس

بلاغ صحفي -

قصد تشجيع مشتركيها على التلقيح ضد كوفيد-19، تمنح Ooredoo 1 جيغابايت انترنيت على كلّ عملية تسجيل في منظومة إيفاكس تتم من خلال الرمز *2021#. يتم منح هذه العلاوة بصفة آلية بمجرّد تأكيد التسجيل في المنظومة ويتم الاستفادة منها على امتداد شهر كامل (30 يوما).ينطبق هذا الإجراء التشجيعي على كلّ خطوط الهواتف الجوالة ويندرج ضمن المجهودات التي يقوم بها المشغّل من أجل مرافقة التونسيات والتونسيين خلال هذه الفترة الوبائية. تشارك Ooredoo على طريقتها في المجهود الوطني لمجابهة الموجة الحالية من خلال تشجيع مشتركيها على التسجيل بكثافة في المنظومة وحماية أنفسهم وعائلاتهم من الفيروس ونسخه المتحورة.بمجرد الانتهاء من التسجيل في منظومة إيفاكس باستعمال الرمز *2021#، يتمتع المشترك بحجم الإنترنيت المقدّم في شكل حساب علاوة (compte bonus) مستقل عن الرصيد العادي ويتمّ إعلامه بذلك من خلال إرسالية قصيرة. كما يمكن للمشترك تتبع رصيده من الانترنت المقدم باستعمال الرمز *124*0#.تدعو Ooredoo مشتركيها وكلّ التونسيات والتونسيين للانخراط بكثافة في منظومة إيفاكس لمساعدة تونس على تخطي هذه الموجة الوبائية في أقرب الآجال وبأقل الخسائر البشرية والاقتصادية والاجتماعية. يواصل المشغّل الأوّل في تونس مجهوداته من أجل مساعدة التونسيات والتونسيين خلال هذه الفترة وتقوم بعدة مبادرات على غرار الهبات والحملات المواطنية وتوفير الإنترنيت لعدة منشآت صحية (الإدارات الجهوية للصحة ومراكز التلقيح).تونس تعيش