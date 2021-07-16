اثر نشر مقال حول إجراء تحقيق داخلي بهيئة تحرير فرانس 24 العربية منذ أكثر من شهر... مدتنا القناة بنتائج التحقيق... وهذا نص البلاغ:
اختارت الإدارة، بموافقة المُبلِّغ، شركة خارجية مستقلة للتحقيق قامت بجمع الشهادات التي أشارت لها الأطراف المعنية والإدارة، كما اطلعت على وثائق عدة أسندتها إليها جميع الأطراف. اختتمت الشركة عملها التحقيقي للتو وقدمت النتائج التي توصلت إليها وملاحظاتها الختامية.
نتائج التحقيق المرتبطة بالاعلامي بقناة France24 توفيق مجيد
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