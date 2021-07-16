نتائج التحقيق المرتبطة بالاعلامي بقناة France24 توفيق مجيد

اختارت الإدارة، بموافقة المُبلِّغ، شركة خارجية مستقلة للتحقيق قامت بجمع الشهادات التي أشارت لها الأطراف المعنية والإدارة، كما اطلعت على وثائق عدة أسندتها إليها جميع الأطراف. اختتمت الشركة عملها التحقيقي للتو وقدمت النتائج التي توصلت إليها وملاحظاتها الختامية.





أولا، خلص التحقيق إلى عدم وجود تصرفات ذات طابع جنسي أو أي تصرف غير سليم من جانب نبيل الشوباشي، نائب مديرة قناة فرانس 24 بنسختها العربية.



ثانيا، فيما يتعلق بشأن توفيق مجيد، لم يجزم التحقيق بوجود تنمر في سلوك الصحفي، لكنه لاحظ ان الدرجة العالية من الالتزام المهني للشخص المحقق معه وطبيعة نشاط الشخص الذي أبلغ الإدارة، يمكن أن يؤدي إلى سلوك غير ملائم في المواقف التي تقتضي ضغطا وإجهادا، لا سيما في ظل وتيرة عمل تفرضها قناة إخبارية تبث على مدار الساعة. من أجل تجنب مثل هذه التوترات في المستقبل، قررت الإدارة توفير تدريب خاص حول التواصل في مواقف التوتر والإجهاد.



بناءً على نتائج التحقيق، يستأنف نبيل الشوباشي وتوفيق مجيد مهامهما فورا.

اثر نشر مقال حول إجراء تحقيق داخلي بهيئة تحرير فرانس 24 العربية منذ أكثر من شهر... مدتنا القناة بنتائج التحقيق... وهذا نص البلاغ: