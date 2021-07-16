تونس تتسلم الدفعة الأولى من لقاح Pfizer من مجموع مليوني جرعة

قامت شركة الأدوية الأمريكية Pfizer اليوم بتسليم قرابة 200 ألف جرعة من لقاح COVID-19 إلى تونس، وهي الدفعة الأولى ضمن عقد معدّل تستكمل فيه شركة فايزر تسليم مجموع مليوني جرعة من اللقاح ضمن الاتفاقية المبدئية.ووفق بلاغ لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس تقوم الشركة الآن بموجب التعديل بتسليم تونس حوالي مليون جرعة إضافية كل شهر خلال الفترة الممتدة بين جويلية وسبتمبر.