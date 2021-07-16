بطاقة ايداع بالسجن في حق مدير عام متقاعد بوزارة الداخلية

باب نات - متابعة لقضية تورط اطار أمني متقاعد بوزارة الداخلية في التحرش بطفل فقد صرح مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 ، جابر الغنيمي، اليوم الجمعة 16جويلية 2021 لباب نات ان قاضي التحقيق اصدر بطاقة ايداع بالسجن المدني بالمسعدين في حق المدير المذكور من اجل تهم التحرش الجنسي بطفل وتحريض قاصر على الفجور ومحاولة الاغتصاب.
موضحا في السياق ذاته ان قرار ايداعه السجن كان اثر توفر قرائن تدينه.
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موضحا في السياق ذاته ان قرار ايداعه السجن كان اثر توفر قرائن تدينه.
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