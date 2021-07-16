عصابة السطو على حرفاء البنوك والبريد في قبضة امن الكبارية

تمكن أعوان مركز الامن الوطني بالكبارية من اماطة اللثام عن تعرض حريفة إحدى البنوك لبراكاج مروع بالجهة وافتكاك حقيبتها اليدوية التى كانت تحتوي على مبلغ مالي سحبته من البنك وهاتفها الجوال ،حيث القوا القبض على عصابة اجرامية خطيرة تتكون من 3 أشخاص اختصوا ترصد المواطنين وخاصة حرفاء البنوك والبريد وافتكاك حقائبهم تحت التهديد باسلحة بيضاء.بالتحري معهم اعترفوا بما نسب اليهم،كما تعرف عليهم 4 مواطنين .باستشارة النياية العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.