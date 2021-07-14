تونس-كوريا الجنوبية: التوقيع على اتفاقية تمويل لفائدة مشروع منظومة التصرف في المعلومات العقارية للبلاد التونسية

في إطار التعاون الثنائي بين تونس وكوريا الجنوبية، تولى صباح اليوم كل من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي والرئيس التنفيذي للبنك الكوري للاستيراد والتصدير (Korea Exim Bank) Bang Moon-Hyu، وبحضور كمال الدوخ، وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية وبمشاركة سفير تونس بكوريا الجنوبية، التوقيع عن بعد على اتفاقية تمويل بقيمة 60 مليون دولار أمريكي (حوالي 170 مليون دينار تونسي)،وسيخصص هذا التمويل لفائدة مشروع "منظومة التصرف في المعلومات العقارية للبلاد التونسية TLIS"، الذي يندرج في إطار سياسة الدولة حول الرقمنة و الحوكمة الالكترونية e-Gouvernance ، والبيانات المفتوحة open data.وسيساهم هذا المشروع في تحسين القدرة على إدارة الرصيد العقاري وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات وطنية مندمجة، وتحسين الخدمات التي يقدمها ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وتخفيض تكاليف الخدمات المسداة للمواطنين من خلال النفاذ إلى المعلومات العقارية بصفة حينية.وأعرب علي الكعلي بالمناسبة عن ارتياحه للمستوى المتميز للتعاون بين تونس وكوريا الجنوبية، مثمنا في هذا الاتجاه هذه الشراكة وما أثمرته من إنجازات تنموية رائدة في مختلف القطاعات والمجالات لاسيما منها رقمنة المعطيات العقارية وما لها من أثر إيجابي على مستوى دفع نسق الاستثمار.كما أكد كمال الدوخ على أهمية مشروع منظومة التصرف في المعلومات العقارية للبلاد التونسية وما سيحدثه من نقلة نوعية في القطاع العقاري، مثمنا في هذا السياق مساندة المؤسسة الكورية الجنوبية من أجل تنفيذ هذا المشروع الرائد.ومن جانبه، أشاد Bang Moon-Hyu بمستوى التعاون بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالحوكمة الالكترونية، مؤكدا في هذا الصدد حرص مؤسسته لمواصلة دعم ومرافقة تونس في سبيل تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية.هذا وتجدر الإشارة أن تونس تحصلت على هذا التمويل بشروط ميسرة من خلال نسبة فائدة تقدر ب0.15%، و على فترة سداد 40 سنة منها 10 سنوات إمهال.