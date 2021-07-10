   Om Kalthoum - الأولى في الغرام  

إيقاف مدير عام سابق للأمن الرئاسي بعد محاولة الاعتداء جنسيا على شاب

Publié le Samedi 10 Juillet 2021 - 20:05 قراءة: 0 د, 27 ث
علمت اذاعة موزاييك أن النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 أذنت بالإحتفاظ بمدير عام سابق للأمن الرئاسي من أجل محاولة الاعتداء الجنسي على شاب عمره لا يناهز 17 عاما.

من جهته أوضح الناطق الرسمي بإسم المحكمة جابر غنيمي لموزاييك أن إمرأة تقدمت بشكاية لفائدة أعوان مركز الاستمرار بسوسة أمس تفيد بتعرض ابنها إلى محاولة إغتصاب من طرف إطار أمني متقاعد.

وبعد استشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمعني بالأمر من أجل ما نسب إليه وإحالة الشاب على أنظار القضاء في حالة تقديم من أجل الاعتداء بالعنف على المحتفظ به .

المصدر موزاييك

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