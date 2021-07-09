بتعليمات من سعيّد: القوات المسلّحة ستتولى مسح كامل تراب الجمهورية لتلقيح المواطنين

بتعليمات من رئيس الجمهورية، ستتولّى القوات المسلّحة، بالتنسيق مع الإطار الطبي وشبه الطبي المدني، مسح كامل تراب الجمهورية لتلقيح المواطنين، فضلا عن تركيز مستشفيات ميدانية متنقلة في الجهات بحسب تطوّر مؤشرات الحالة الوبائية.و توجّه رئيس الدولة في بلاغ لقصر قرطاج بجزيل الشكر والتقدير لمواقف أشقاء وأصدقاء تونس في العالم، وأثني على الجهود المقدّرة للتونسيين والتونسيات المقيمين بالخارج لمساهمتهم التاريخية في مواجهة الجائحة.وآكّد رئيس الجمهورية وفق نفس البلاغ على أنه سيواصل متابعته المستمرة والدقيقة لملف جائحة كوفيد-19، ويدعو، في نفس الوقت، كل التونسيين والتونسيات إلى الإلتزام التام بالإجراءات التي أعلنتها اللجان العلمية المختصّة لمحاصرة الجائحة والقضاء عليها.يذكر أنه إنطلقت منذ يومين حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بولاية تطاوين وشملت 155 مواطنا من المسنّين والمصابين بأمراض مزمنة القاطنين بمنطقة “الرقبة” و”قصر أولاد دباب” و”وادى القمح”. وأمّن عمليات التلقيح ثلاث فرق صحيّة عسكريّة، وتمّ إستعمال كل وسائل التواصل لتحسيس الأهالي بأهميّة التلقيح والإقبال عليه. وإنطلقت فجر أمس الفرق الطبيّة العسكريّة وبالتعاون مع الهياكل الصحيّة العمومية والأمن نحو “السّمار” و”بير لحمر”