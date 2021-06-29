   Om Kalthoum - يا ظالمني  

عبير موسي تعتصم مجددا وتمنع انعقاد الجلسة العامة بالقاعة الرئيسية رفضا لما تعتبرها ''اتفاقية بيع تونس لقطر''

Publié le Mardi 29 Juin 2021 - 10:46 قراءة: 0 د, 39 ث
منعت الثلاثاء 29 جوان، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي انعقاد الجلسة العامة بالبرلمان بعد اعتلائها ونوابها منصة رئيس المجلس ومساعديه.

وطالبت موسي بإلغاء النقطة المبرمجة في الجلسة العامة والمتعلقة بالمصادقة على الاتفاقية مع صندوق قطر للتنمية التي تعتبرها موسي اتفاقية سيبيع بموجبها الاخوان تونس لقطر.
وأمام تحرك عبير موسي تقرر تحويل فضاء انعقاد الجلسة العامة الي المقر الفرعي.


وكانت المحكمة الإدارية قضت بعد ظهر أمس ببطلان الدعوة القضائية التي رفعتها رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي ، ضد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي واتهمته فيها بتدليس مخرجات المكتب من خلال إدراج اتفاقية تركيز الصندوق القطري للتنمية في تونس ضمن جدول أعمال جلسة يوم غد الثلاثاء.

ورفضت المحكمة القضية الاستعجالية التي رفعتها موسي ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي وطالبت من خلالها بإبطال الجلسة العامة.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 228392

Sly  (Tunisia)  |Mardi 29 Juin 2021 à 10h 00m |           
ملاّ تيت تيت في مخها



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