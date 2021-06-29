الفنانة دلندة عبدو في ذمة الله

رحم الله الراحلة وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أعلن الفنان اكرام عزوز في تدوينة نشرها صباح اليوم الثلاثاء 29 جوان 2021 عبر صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك عن وفاة الممثلة القديرة دلندة عبدو.وقال إكرام عزوز :"الله أكبر الفنانة القديرة قيدومة التمثيل النسائي في تونس .. محبوبة الجميع..الأم العزيزة الغالية..الأيقونة فنا وأخلاقا خيرة الغربي (دلندة عبدو) في ذمة الله.يذكر أن دلندة عبدو ممثلة ولدت يوم 2 ديسمبر 1928 في نهج تربة الباي بتونس العاصمة من أهم أعمالها هناني وصلوحة وتعاني منذ مدة من مرض ألزمها الفراش.