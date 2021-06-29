   Om Kalthoum - انت عمري  

الفنانة دلندة عبدو في ذمة الله

Publié le Mardi 29 Juin 2021 - 09:06 قراءة: 0 د, 26 ث
أعلن الفنان اكرام عزوز في تدوينة نشرها صباح اليوم الثلاثاء 29 جوان 2021 عبر صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك عن وفاة الممثلة القديرة دلندة عبدو.

وقال إكرام عزوز :"الله أكبر الفنانة القديرة قيدومة التمثيل النسائي في تونس .. محبوبة الجميع..الأم العزيزة الغالية..الأيقونة فنا وأخلاقا خيرة الغربي (دلندة عبدو) في ذمة الله.


يذكر أن دلندة عبدو ممثلة ولدت يوم 2 ديسمبر 1928 في نهج تربة الباي بتونس العاصمة من أهم أعمالها هناني وصلوحة وتعاني منذ مدة من مرض ألزمها الفراش.


رحم الله الراحلة وإنا لله وإنا إليه راجعون.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228386



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 29 جوان 2021|18 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:14 12:30 05:03 03:12
28°
 33° % 61 :الرطــوبة
تونــس 26°
1.54 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
33°-2633°-2632°-2434°-2533°-25
Babnet Tunisie Special Euro
  17h00: Angleterre - Allemagne
  20h00: Suède - Ukraine
  • Avoirs en devises
    21495,5

  • (28 juin)
  • Jours d'importation
    141
  •              1 € = 3,30941 DT        1$ =2,81510 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 juin)   323,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة