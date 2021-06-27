   Gharsa - كحلة الأهذاب  

محمد عبو: "نسبة الإلحاد في تونس ارتفعت بسبب النهضة " وعلى قيس سعيّد تفعيل الفصل 80

Publié le Dimanche 27 Juin 2021 - 18:38 قراءة: 1 د, 12 ث
اتهم الأحد 27 جوان، الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبّو حركة النهضة بتخريب البلاد.

وقال محمد عبّو في حوار على اذاعة موزاييك ”لا أصدق النهضة.. تعد ولا تفي.. وأعادي النهضة لأنها اتخذت قرارات مخالفة للدستور وتخرّب البلاد.. معركتي معها ليست ايديولوجية”.


وتابع محمد عبّو ”النهضة كارثة.. ما فماش حزب انقلب على المواقف مثلها.. قيادات النهضة تخشى المحاكمة.. المال السايب يعلم السرقة.. النهضة عملت كيما بن علي”، كما أكد قائلا ”حركة النهضة أكثر طرف سياسي عندو تضخم ثروة غير مبرر".

واستدرك محمد عبو ”أسوأ طرف سياسي هو النهضة لانهم يسيطرون اليوم على القضاء والداخلية”. وأضاف” إنها أكبر طرف أفسد الأخلاق في البلاد.. نسبة الإلحاد ارتفعت في تونس.. هي أكثر طرف ساهم في خلق الاكاذيب.. وتقوم بتدمير للدين لا للسياسة فقط".

وفي المقابل، دعا محمد عبّو رئيس الجمهورية إلى تطبيق الفصل 80 من الدستور.

وقال محمد عبّو " أدعو قيس سعيد إلى التفكير مليا.. أمام تعطّل سير القضاء.. خليه يطبق الفصل 80 من الدستور.. دستور جزء من أحكاموا غير مطبقة..''.

وتابع ''لماذا الخوف من الفصل 80... ما عندكم مناش تخافوا، اذا مكش سارق ومكش مرتكب جرائم ما عندك مناش تخاف''.

وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على التالي: "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.



Commentaires


9 de 9 commentaires pour l'article 228292

Sly  (Tunisia)  |Dimanche 27 Juin 2021 à 17h 34m |           
ملا بهيم ... قداش حقود ... و تيت تيت


Ahmed01  (France)  |Dimanche 27 Juin 2021 à 17h 20m |           
نعم ، نسبة الإلحاد أكثر ارتفاعا في الدول المحكومة بالأنظمة الدينية أو التي حكمت باسم الدين مثل السعودية وإيران

Falfoul  (Tunisia)  |Dimanche 27 Juin 2021 à 17h 19m |           
كيفاش حسبت نسبة الملحدين يا سيد ... هل شققت على قلوبهم ام سمهعتهم يقولون لن نؤمن بدين محمد حتى نطبق الفصل 80... يالك من مغط كبير

Rommen  (Tunisia)  |Dimanche 27 Juin 2021 à 17h 13m |           
إذا النهضة هي سبب كل شيء ماذا نعمل بالشلايك اللي كيفك مادام لا يبل لا يعجنو

Aziz75  ()  |Dimanche 27 Juin 2021 à 16h 54m |           
أما أصابك مرض الزهيمار أو مرض نفساني لا شفلء من ورائه. أكبر نصيحة لك و لأمثالك من المشعوذين و الكالبين على السلطة و الغارقين في التبعية العمياء و من ذوي الرؤوس المريضة و المنادي بالإنقلاب على الشرعية كفوا عن الهذاء و الصعلكة المارقة خير لكم.

Falfoul  (Tunisia)  |Dimanche 27 Juin 2021 à 16h 38m |           
الكثير من المتسكعين السياسيين يعتقدون ان التوانسة يساندو في النهضة لاسباب دينية فتراهم يسمسرون ويتاجرون بالدين في عملية مراودة تشبه تلك التي تقوم بها المومسات على قارعة الطريق ... الشيخ اية الله عبو باش يرجع الملحدين للدين يسلم قرايتو ويثبت اجرو ... المرة القادمة ننتخبو عبو قاهر الكفار ويصبح العلم الكل مؤمن وحكايتنا طابا طابا والعام الجاي تجينا صابا ...

3azizou  (Tunisia)  |Dimanche 27 Juin 2021 à 16h 34m |           
حالك يسخف يا عبو

Amir1  (Tunisia)  |Dimanche 27 Juin 2021 à 16h 18m |           
عبو فقد عقله

Jawhar_Berlin  ()  |Dimanche 27 Juin 2021 à 16h 09m |           
إلّا الحماقة أعيت من يداويها. أتعبت الحمقى من حولك يا سي محمد



En continu

Toutes les news
.

الأحد 27 جوان 2021|16 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:34 19:44 16:14 12:29 05:02 03:11
29°
 40° % 51 :الرطــوبة
تونــس 27°
3.09 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
40°-2733°-2534°-2732°-2531°-24
Babnet Tunisie Special Euro
  17h00: Pays-Bas - Rép Tchèque
  20h00: Belgique - Portugal
  • Avoirs en devises
    21495,6

  • (25 juin)
  • Jours d'importation
    141
  •              1 € = 3,31116 DT        1$ =2,82500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 juin)   377,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة