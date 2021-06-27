محمد عبو: "نسبة الإلحاد في تونس ارتفعت بسبب النهضة " وعلى قيس سعيّد تفعيل الفصل 80

اتهم الأحد 27 جوان، الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبّو حركة النهضة بتخريب البلاد.وقال محمد عبّو في حوار على اذاعة موزاييك ”لا أصدق النهضة.. تعد ولا تفي.. وأعادي النهضة لأنها اتخذت قرارات مخالفة للدستور وتخرّب البلاد.. معركتي معها ليست ايديولوجية”.وتابع محمد عبّو ”النهضة كارثة.. ما فماش حزب انقلب على المواقف مثلها.. قيادات النهضة تخشى المحاكمة.. المال السايب يعلم السرقة.. النهضة عملت كيما بن علي”، كما أكد قائلا ”حركة النهضة أكثر طرف سياسي عندو تضخم ثروة غير مبرر".واستدرك محمد عبو ”أسوأ طرف سياسي هو النهضة لانهم يسيطرون اليوم على القضاء والداخلية”. وأضاف” إنها أكبر طرف أفسد الأخلاق في البلاد.. نسبة الإلحاد ارتفعت في تونس.. هي أكثر طرف ساهم في خلق الاكاذيب.. وتقوم بتدمير للدين لا للسياسة فقط".وفي المقابل، دعا محمد عبّو رئيس الجمهورية إلى تطبيق الفصل 80 من الدستور.وقال محمد عبّو " أدعو قيس سعيد إلى التفكير مليا.. أمام تعطّل سير القضاء.. خليه يطبق الفصل 80 من الدستور.. دستور جزء من أحكاموا غير مطبقة..''.وتابع ''لماذا الخوف من الفصل 80... ما عندكم مناش تخافوا، اذا مكش سارق ومكش مرتكب جرائم ما عندك مناش تخاف''.وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على التالي: "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.